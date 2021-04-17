Новости

Возвращающийся на Землю экипаж МКС перешел в корабль и закрыл люки 02:08
Вильфанд: В Москве летняя погода сменится похолоданием 01:43
Экипаж МКС-64 вернется на Землю 17 апреля 01:18
Пушков усмотрел в заявлении Пентагона новый виток эскалации отношений с РФ 00:39
В Мордовии арестован новый фигурант дела об убийстве депутата Еникеева 00:36
Рублев прокомментировал победу над Надалем 00:10
Контракт по доставке астронавтов на Луну выиграла SpaceX 16.04.2021
Суд отправил главу Атюрьевского района Мордовии в СИЗО 16.04.2021
Жириновский предложил способ борьбы с водной блокадой Крыма 16.04.2021
Пушков объяснил, зачем МИД назвал фамилии попавших под санкции американцев 16.04.2021
Киеву посоветовали "не нервничать" из-за закрытия части акватории Черного моря 16.04.2021
Байден сохранит рекордно низкий лимит на въезд беженцев в США 16.04.2021
Форум "Арктика - территория диалога" пройдет весной 2022 г. в Петербурге 16.04.2021
В Техасе два человека убиты в перестрелке с полицией 16.04.2021
В Госдуме оценили слова Псаки об изоляции России 16.04.2021
В Италии запустили "бесковидный" поезд 16.04.2021
Подать документы в колледж можно будет через портал госуслуг 16.04.2021
Четыре ребенка пострадали при взрыве в частном доме в Красноярском крае 16.04.2021
Более 4700 бесхозных храмов оцифруют и восстановят 16.04.2021
"Локомотив" подаст апелляцию на решение КДК РФС 16.04.2021
Истребитель Су-30 разбился в Казахстане 16.04.2021
Актриса из "Гарри Поттера" Хелен Маккрори умерла в 52 года 16.04.2021
В Петербурге отменен перчаточный режим 16.04.2021
Члены Совета Федерации отчитались о доходах 16.04.2021
Лавров: Москва может попросить сократить число американских дипломатов до 300 16.04.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Опрос "РГ": Есть ли у вас в школе второй иностранный язык
Опрос "РГ": Есть ли у вас в школе второй иностранный язык
Как россияне будут отдыхать на майские праздники
Как россияне будут отдыхать на майские праздники
Задайте вопрос председателю комитета Госдумы Павлу Крашенинникову
Задайте вопрос председателю комитета Госдумы Павлу Крашенинникову
17.04.2021 01:43
Рубрика: Общество

Вильфанд: В Москве летняя погода сменится похолоданием

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

В Москве летняя погода закончится уже в эти выходные, а ко вторнику дневная температура опустится до 10 градусов тепла. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, отметив, что возможны и легкие заморозки.

Фото: iStock
Вильфанд: Аномальное тепло в апреле не предвещает жаркое лето

Он напомнил, что еще в среду лето было в разгаре, а температура соответствовала третьей декаде июня, однако постепенно погода будет возвращаться к апрельским значениям. "В выходные еще тепло, но покажется, что ух как сильно похолодало - в субботу днем максимальные значения будут +17…+19 градусов, в воскресенье уже +13…+15 градусов", - цитирует метеоролога ТАСС.

В последующие дни похолодание продолжится. Ночью будет +1…+6, не исключены и легкие заморозки в пониженных районах Москвы. Днем в столице - около +10. Похолодание будет сопровождаться небольшими осадками. "Переменная облачность - солнышко будет проглядывать, но все-таки уже будет местами и кратковременный дождь", - заключил Вильфанд.

Ранее в Гидрометцентре России пообещали россиянам теплый май. По данным синоптиков, в большинстве регионов страны температура в мае будет либо в пределах климатической нормы, либо выше. Не дотянет до нормы погода в Ростовской и Волгоградской областях, в Краснодарском и Ставропольском краях и на Северном Кавказе.

В регионах Общество Ежедневник Погода Наука и образование Гидрометцентр РФ Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Россия высылает пять польских дипломатов
Путин заработал почти 10 млн рублей за 2020 год
Песков отметил разногласия Москвы и Анкары по Крыму
Путин обсудил вопросы военного строительства на совещании Совбеза РФ
Продажи туров с кешбэком продолжатся до 15 июня
Кому предназначена вакцина "ЭпиВакКорона"
Роспотребнадзор обязал возвращающихся из-за границы сдавать тест на COVID-19