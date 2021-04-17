Вильфанд: В Москве летняя погода сменится похолоданием

В Москве летняя погода закончится уже в эти выходные, а ко вторнику дневная температура опустится до 10 градусов тепла. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, отметив, что возможны и легкие заморозки.

Он напомнил, что еще в среду лето было в разгаре, а температура соответствовала третьей декаде июня, однако постепенно погода будет возвращаться к апрельским значениям. "В выходные еще тепло, но покажется, что ух как сильно похолодало - в субботу днем максимальные значения будут +17…+19 градусов, в воскресенье уже +13…+15 градусов", - цитирует метеоролога ТАСС.

В последующие дни похолодание продолжится. Ночью будет +1…+6, не исключены и легкие заморозки в пониженных районах Москвы. Днем в столице - около +10. Похолодание будет сопровождаться небольшими осадками. "Переменная облачность - солнышко будет проглядывать, но все-таки уже будет местами и кратковременный дождь", - заключил Вильфанд.

Ранее в Гидрометцентре России пообещали россиянам теплый май. По данным синоптиков, в большинстве регионов страны температура в мае будет либо в пределах климатической нормы, либо выше. Не дотянет до нормы погода в Ростовской и Волгоградской областях, в Краснодарском и Ставропольском краях и на Северном Кавказе.