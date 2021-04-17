В Петербурге вор проломил потолок в квартире нефролога, убившего свою жену

В Петроградском районе Санкт-Петербурга задержан подозреваемый в квартирной краже. Вор проник в жилье через пролом в потолке.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, вечером 16 апреля в полицию поступило заявление от 24-летней местной жительницы. Она рассказала, что некий злоумышленник обокрал квартиру ее семьи в доме на улице Чапыгина, 5. Причем внутрь вор проник необычным способом - через пролом в потолке.

Прибывшие на место полицейские увидели, что дверь на чердак над квартирой заявительницы открыта. Там, на чердаке обнаружился и не успевший скрыться вор - ранее неоднократно судимый мужчина 1979 года рождения. Он задержан. Возбуждено уголовное дело по статье "кража" (часть 3 статьи 158 Уголовного кодекса РФ).

По данным РИА Новости, квартира, о которой идет речь, принадлежит бывшему главному нефрологу Петербурга Александру Земченкову, обвиняемому в убийстве жены.