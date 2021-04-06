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06.04.2021 16:55
Рубрика: Происшествия

Главный нефролог Петербурга признался в убийстве жены

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Александр Земченков, заведующий отделением Мариинской больницы и главный нефролог Петербурга признался в убийстве своей жены. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката доктора Сейрана Аругюняна.

Фото: Александр Гальперин/ РИА Новости
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Сейчас Земченкову предъявлено обвинение в совершении убийства, но адвокат настаивает, что врач не хотел убивать супругу и его действия следует расценивать как причинение смерти по неосторожности.

Напомним, неделю назад петербургские следователи установили судьбу супруги Александра Земченкова, известного гинеколога Ирины Земченковой, которая пропала без вести 23 февраля 2010 года.

Со слов мужа, утром Ирина вышла из дома, собиралась на работу, но до роддома № 6, где работала в последние годы, так и не добралась. Женщину искали по всему городу, Александр Земченков даже выступал с телеэкранов в программе "Жди меня".

По версии следствия, супруги поссорились в ночь на 23 февраля, муж убил жену неустановленным способом, а потом расчленил ее тело и выбросил.

Сейчас нефролог арестован.

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