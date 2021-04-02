Главный нефролог Петербурга арестован за убийство жены

В Петербурге решением Октябрьского районного суда арестован главный нефролог города, заведующий отделением Мариинской больницы Александр Земченков. По версии следствия, он 11 лет назад убил и расчленил свою жену, известного гинеколога роддома номер 6 Ирину Земченкову.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, сам Земченков и его защитник просили отпустить его под домашний арест, но суд в итоге удовлетворил ходатайство следствия о заключении под стражу.

Напомним, женщина пропала 23 февраля 2010 года. Земченков активно участвовал в ее поисках, даже выступал на телевидении в программе "Жди меня". Он утверждал, что жена утром ушла на работу, но до роддома так и не доехала. Правда, когда расследование было возобновлено осенью прошлого года, выяснилось, что женщина вообще в тот день не выходила из дома. После этого в совершении преступления заподозрили мужа пропавшей.

Сейчас в следствии полагают, что в ночь на 23 февраля муж и жена поссорились, в итоге женщина была убита неустановленным способом, затем ее тело было расчленено.