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17.04.2021 14:04
Рубрика: Власть

В Совфеде прокомментировали задержание украинского консула

Текст: Галина Мисливская
Задержание украинского консула в Санкт-Петербурге говорит о том, что у российских спецслужб были неопровержимые доказательства его деятельности, не совместимой с дипломатическим статусом, считает первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Накануне в северной столице был задержан украинский консул Александр Сосонюк при получении от российского гражданина информации закрытого характера из баз данных ФСБ и правоохранительных органов.

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"Если пошли на задержание консула, значит, были неопровержимые доказательства, что он получил информацию закрытого характера", - сказал РИА Новости Владимир Джабаров.

По его мнению, высылка дипломата не окажет большого влияния на и без того сложные отношения Москвы и Киева. "У нас уровень отношений настолько низкий, даже нет послов ни в Киеве, ни в Москве", - отметил сенатор.

При этом он подчеркнул, что вина за это лежит на украинской стороне, "которая, по сути, занимается подрывной работой против российского государства".

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