В Совфеде прокомментировали задержание украинского консула

Накануне в северной столице был задержан украинский консул Александр Сосонюк при получении от российского гражданина информации закрытого характера из баз данных ФСБ и правоохранительных органов.

"Если пошли на задержание консула, значит, были неопровержимые доказательства, что он получил информацию закрытого характера", - сказал РИА Новости Владимир Джабаров.

По его мнению, высылка дипломата не окажет большого влияния на и без того сложные отношения Москвы и Киева. "У нас уровень отношений настолько низкий, даже нет послов ни в Киеве, ни в Москве", - отметил сенатор.

При этом он подчеркнул, что вина за это лежит на украинской стороне, "которая, по сути, занимается подрывной работой против российского государства".