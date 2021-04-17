СК возбудил дело после крушения вертолета Ми-2 на Кубани

Следователи возбудили уголовное дело после гибели 60-летнего пилота при жесткой посадке вертолета Ми-2 в Северском районе Кубани (часть 2 статья 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека"). Об этом сообщили в пресс-службе Московского межрегионального управления на транспорте СК.

Как ранее писала "РГ", авария произошла сегодня около 14 часов дня во время проведения сельскохозяйственных работ в районе поселка Ильский (52-й километр автодороги Краснодар - Новороссийск). Сейчас на месте ЧП оперативная группа осматривает воздушное судно, а также взяла образцы топлива, техническую документацию, назначила необходимые экспертизы.

Среди возможных причин ЧП озвучивается техническая неисправность машины: пилот попытался посадить вертолет, но при приземлении кабина разрушилась.

По другой версии, летчик при снижении задел верхушки деревьев и потерял управление. "Предварительно, он зацепил деревья. Кто нанимал (вертолет), пока не можем понять", - рассказал ТАСС арендатор поля, на котором произошла трагедия, Николай Петровский. Вся полученная информация будет исследована для восстановления полной и объективной картины произошедшего на борту.