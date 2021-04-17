"Зенит" отыграл два мяча в матче с "Краснодаром" в РПЛ

В субботнем матче 26-го тура РПЛ "Краснодар" на своем поле сыграл вничью с "Зенитом" - 2:2 (1:0). Дубль в составе "быков", которые вели с разницей в два мяча, сделал игрок сборной России Алексей Ионов. Питерский клуб, имея 55 очков, продолжает лидировать в первенстве страны. Однако отрыв от занимающего на данный момент второе место московского "Локомотива сократился" до шести баллов.

Буквально за полчаса до начала встречи в столице Кубани "Локомотив" на своей арене разгромил "Ростов" (4:1) и поднялся на второе место в чемпионате России, сократив отставание от "сине-бело-голубых" до пяти очков.

Коллективу Сергея Семака, выставившему за исключением травмированного хорватского центрального защитника Деяна Ловрена оптимальный состав, понятно, захочется сохранить комфортную от конкурентов дистанцию.

При этом было совершенно непонятно, с каким уровнем сопротивления предстоит сегодня столкнуться "Зениту". Просто катастрофически выступающим в этом году "быкам" (лишь одна победа, да и та - над "Тамбовом") пока не помогла и отставка Мурада Мусаева: в дебютном поединке против "Арсенала" под руководством заменившего его Виктора Ганчаренко они также выглядели совершенно невзрачно и проиграли - 0:1. Оставалось увидеть, сумел ли новый наставник что-то изменить за прошедшую неделю.

Правда, несколько хороших новостей для южан все-таки появились. Так, в основу возвратились травмированные крайние защитники, кандидаты в сборную России Игорь Смольников и Сергей Петров (он последний раз выходил на поле еще 20 октября прошлого в игре против французского "Ренна" в Лиге чемпионов), а еще впервые на арену "Краснодар" смогли прийти 50 процентов зрителей (около 17 тысяч человек).

И в дебюте хозяева предстали перед солидной по нынешним временам аудиторией очень похожей на себя в недалеком прошлом командой, подолгу владеющей мячом и умеющей проводить комбинацией с участием большого числа футболистов.

Что позволило им быстро открыть счет. Ионов, заменивший в центре нападения дисквалифицированного Берга, опередил защитников и метров с семи послал мяч в сетку, преобразовав в гол несильный дальний удар Олссона - 1:0, 7-я минута. А выстрел Кабелла с линии штрафной Лунев не без труда переправил на угловой.

Гости внешне невозмутимо восприняли происходящее, постепенно забрав себе мяч и инициативу. Малком, Вендел и Дзюба принялись организовывать атаку за атакой, которые вполне мог завершить Азмун. Самыми же опасными оказались два удара Кузяева из-за штрафной, но Сафонов действовал в воротах уверенно.

Но из раздевалки, видимо, после серьезной беседы с наставником "Зенит" вернулся на поле уже совсем в другом настроении. Гости резко прибавили скорости, зажав хозяев в их штрафной. Последовали подряд три угловых, несколько ударов (особенно старались отличиться Дзюба и Вендел) по воротам, заставив Сафонова буквально летать во вратарской.

Впрочем, и "быки" не собирались только обороняться. Они провели разящую контратаку, в завершение которой Вандерсон с восьми метров попал в Лунева. Зато следующий выпад хозяев оказался результативным. Газинский со своей половины отправил по правому флангу Ионова, тот вошел в штрафную, обманул на замахе Ракицкого и метров с десяти послал мяч в левую от себя "девятку" - 2:0, 61-я минута.

На это Сергей Семак ответил довольно неожиданным решением: главный тренер "Зенита" на 65-й минуте сделал сразу четыре замены, отправив отдыхать, в том числе, своих лидеров - Дзюбу и Малкома.

К сожалению, для явно разыгравшегося "Краснодара" вскоре серьезную ошибку совершил Сафонов: голкипер промахнулся мимо заброса издалека Ракицкого, а Азмун спокойно отправил мяч в пустые ворота - 2:1, 75-я минута. Иранец забил свой 16-й гол в первенстве и лидирует в споре бомбардиров.

А на 86-й минуте Мостовому удалось все-таки забить и спасти "Зенит" от поражения - 2:2

Питерский клуб по-прежнему лидирует, набрав 55 очков. Но "Локомотив" уже отстает на шесть баллов, а если в воскресенье "Спартак" обыграет дома "Уфу", то наберет 50 очков и приблизится к "Зениту".