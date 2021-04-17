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17.04.2021 08:19
Рубрика: Общество

Рогозин сообщил о хорошем самочувствии вернувшегося экипажа МКС

Самочувствие трех членов экипажа спускаемого аппарата корабля "Союз МС-17", которые совершили посадку в степи Казахстана, хорошее. Об этом сообщил генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

Фото: NASA via AP
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По его словам, посадка была проведена в 07.55 мск. "На борту порядок. По докладу спасательных служб, СА вертикально. Самочувствие экипажа хорошее", - цитирует ТАСС Рогозина.

Напомним, что на Землю после длительной экспедиции вернулись три члена экипажа: космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также астронавт NASA Кэтлин Рубинс. Сейчас на станции продолжают работу семь человек: россияне Олег Новицкий и Петр Дубров, американцы Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шэннон Уокер, Марк Ванде Хай и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Соити Ногути.

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