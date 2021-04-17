Рублев прокомментировал победу над Надалем

Российский теннисист Андрей Рублев после победы над Рафаэлем Надалем признался, что сопернику было тяжелее, поскольку все ждут от него победы. Испанец же отметил, что проиграл великому игроку.

Напомним, в пятницу в четвертьфинале турнира в Монте-Карло Рублев в трех сетах нанес поражение Надалю, чем заслужил от испанца весьма лестные слова в свой адрес.

"Сегодня я проиграл великому игроку. Нельзя сказать, что я не играл хорошо, просто он был лучше. Нет никаких оправданий. Возвращаемся к работе", - написал Надаль в Instagram.

Сам Рублев отметил, что Надалю непросто играть на грунте, ведь от него ждут только побед.

"Не могу представить, насколько трудно Рафе, ведь все от него ждут только побед и говорят о том, что он лучший на грунте в истории. Ему приходится сталкиваться с огромным давлением. И мне трудно представить, как ему играть в такой обстановке", - заявил Рублев.

Россиянин отметил, что у его соперника по полуфиналу, норвежца Каспера Рууда, будет куда больше времени на восстановление. При этом Рублев ожидает напряженного матча, поскольку все их предыдущие встречи получались упорными и соперники показывали классный теннис.