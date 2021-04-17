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17.04.2021 00:10
Рубрика: Спорт

Рублев прокомментировал победу над Надалем

Текст: Максим Домчев
Фото: Нина Зотина / РИА Новости Фото: Нина Зотина / РИА Новости
Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Российский теннисист Андрей Рублев после победы над Рафаэлем Надалем признался, что сопернику было тяжелее, поскольку все ждут от него победы. Испанец же отметил, что проиграл великому игроку.

Фото: Gettyimages
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Напомним, в пятницу в четвертьфинале турнира в Монте-Карло Рублев в трех сетах нанес поражение Надалю, чем заслужил от испанца весьма лестные слова в свой адрес.

"Сегодня я проиграл великому игроку. Нельзя сказать, что я не играл хорошо, просто он был лучше. Нет никаких оправданий. Возвращаемся к работе", - написал Надаль в Instagram.

Сам Рублев отметил, что Надалю непросто играть на грунте, ведь от него ждут только побед.

"Не могу представить, насколько трудно Рафе, ведь все от него ждут только побед и говорят о том, что он лучший на грунте в истории. Ему приходится сталкиваться с огромным давлением. И мне трудно представить, как ему играть в такой обстановке", - заявил Рублев.

Фото: Dkart / Istock
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Россиянин отметил, что у его соперника по полуфиналу, норвежца Каспера Рууда, будет куда больше времени на восстановление. При этом Рублев ожидает напряженного матча, поскольку все их предыдущие встречи получались упорными и соперники показывали классный теннис.

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