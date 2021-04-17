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17.04.2021 15:07
Рубрика: Легковые авто

Самый ржавый УАЗ-469 в мире нашли в Исландии

Текст: Андрей Полухин
Фото: "Автоцентр" Фото: "Автоцентр"
Фото: "Автоцентр"

УАЗ-469 - один из самых экспортируемых автомобилей Советского Союза и России, и неудивительно, что такие машины до сих пор встречаются на дорогах во многих странах мира. Но одно дело страны с мягким и даже жарким климатом, где эти внедорожники с брензентовой крышей пришлись ко двору. Другое - северные регионы.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа
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Например, в Исландии УАЗы весьма нравились фермерам за их проходимость и неприхотливость. Однако суровый климат заставил местных дилеров переделывать эти машины - тентованный верх меняли на стационарную крышу. Но все-таки в условиях постоянно высокой влажности металл и его лакокрасочное покрытие долго не выдерживают. И у УАЗа, попавшего на фото в Исландии, ржавчина изъела кузов так, что краска местами висит лохмотьями. Причем время и погода не пощадили не только детали, собранные еще в Ульяновске, но и приваренную часть. В итоге издание "Автоцентр" не побоялось номинировать данный экземпляр автомобиля в качестве самого ржавого УАЗа в мире.

Кстати, если судить по абсолютно новым колесам, машина активно используется. Почему ее владелец вовремя не занялся устранением коррозии на кузове, неясно.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Добавим, что исландские УАЗы примечательны не только металлической крышей, но и удлиненным кузовом. Обратите внимание на задний свес и выштамповку на боковинах - очевидно, что замена тента заодно дает солидную прибавку объема багажного отделения. Заодно местные умельцы ставят на корму дополнительные окошки, новые фонари и экспедиционную лестницу. Выглядит ничем не хуже Land Rover. Впрочем, все-таки хуже. Таких ржавых "британцев" ни в Исландии, ни где бы то ни было еще не найти.

Фото: "Автоцентр"
#УАЗ