Самый ржавый УАЗ-469 в мире нашли в Исландии

УАЗ-469 - один из самых экспортируемых автомобилей Советского Союза и России, и неудивительно, что такие машины до сих пор встречаются на дорогах во многих странах мира. Но одно дело страны с мягким и даже жарким климатом, где эти внедорожники с брензентовой крышей пришлись ко двору. Другое - северные регионы.

Например, в Исландии УАЗы весьма нравились фермерам за их проходимость и неприхотливость. Однако суровый климат заставил местных дилеров переделывать эти машины - тентованный верх меняли на стационарную крышу. Но все-таки в условиях постоянно высокой влажности металл и его лакокрасочное покрытие долго не выдерживают. И у УАЗа, попавшего на фото в Исландии, ржавчина изъела кузов так, что краска местами висит лохмотьями. Причем время и погода не пощадили не только детали, собранные еще в Ульяновске, но и приваренную часть. В итоге издание "Автоцентр" не побоялось номинировать данный экземпляр автомобиля в качестве самого ржавого УАЗа в мире.

Кстати, если судить по абсолютно новым колесам, машина активно используется. Почему ее владелец вовремя не занялся устранением коррозии на кузове, неясно.

Добавим, что исландские УАЗы примечательны не только металлической крышей, но и удлиненным кузовом. Обратите внимание на задний свес и выштамповку на боковинах - очевидно, что замена тента заодно дает солидную прибавку объема багажного отделения. Заодно местные умельцы ставят на корму дополнительные окошки, новые фонари и экспедиционную лестницу. Выглядит ничем не хуже Land Rover. Впрочем, все-таки хуже. Таких ржавых "британцев" ни в Исландии, ни где бы то ни было еще не найти.