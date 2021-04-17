Щербакова: Победе в Осаке рада больше, чем в Стокгольме

Российская фигуристка Анна Щербакова поделился эмоциями после выступления на командном чемпионате мира в японской Осаке, где она выиграла и короткую и произвольную программы.

А сборная России впервые в истории одержала победу в World Team Trophy.

- День произвольной получился насыщеннее и радостнее, чем первый. Сегодня я полностью прочувствовала командный дух, командную атмосферу, когда мы друг за друга болели, - цитирует Щераковау Sport24. - Я чувствую даже больше радости, чем в Стокгольме (там Щербакова завоевала "золото" в женском одиночном катании на официальном чемпионате мира - "РГ"). Все-таки сейчас конец сезона, чувствуется удовлетворение от всего. Теперь хочется немного выдохнуть.

Анна Щербакова также рассказала о задачах на олимпийский сезон.

- Пока целенаправленно об этом не задумывалась. Но мы всегда работаем над всем - программы, элементы, - отметила фигуристка. - Важно, чтобы постановки были интересными, чтобы я чувствовала образ. Работы предстоит очень много.