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17.04.2021 22:24
Рубрика: Власть

Слуцкий: Основания для высылки дипломатов из Чехии не выдерживают критики

Глава Комитета Государственной думы по международным Леонид Слуцкий прокомментировал высылку 18 российских дипломатов из Чехии.

Фото: БЕЛТА
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По его мнению, основания, озвученные чешской стороной, "не выдерживают критики, равно как и отсылки к событиям 2014 года".

"Чехия, высылая российских дипломатов, идёт в русле русофобского фарватера Вашингтона. Основания не выдерживают критики, равно как и отсылки к событиям 2014 года. Реальных причин для такого шага, уверен, не было", - приводит РИА Новости слова Слуцкого.

Он подчеркнул, что действия официальной Праги наносят "серьезный удар по двусторонним отношениям с Россией", пообещав, что ответные меры "обязательно последуют".

Ранее о последствиях "фокусов" чешских властей предупредила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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