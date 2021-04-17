Слуцкий: Основания для высылки дипломатов из Чехии не выдерживают критики

Глава Комитета Государственной думы по международным Леонид Слуцкий прокомментировал высылку 18 российских дипломатов из Чехии.

По его мнению, основания, озвученные чешской стороной, "не выдерживают критики, равно как и отсылки к событиям 2014 года".

"Чехия, высылая российских дипломатов, идёт в русле русофобского фарватера Вашингтона. Основания не выдерживают критики, равно как и отсылки к событиям 2014 года. Реальных причин для такого шага, уверен, не было", - приводит РИА Новости слова Слуцкого.

Он подчеркнул, что действия официальной Праги наносят "серьезный удар по двусторонним отношениям с Россией", пообещав, что ответные меры "обязательно последуют".

Ранее о последствиях "фокусов" чешских властей предупредила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.