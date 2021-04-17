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17.04.2021 06:00
Рубрика: Экономика

Стоит ли возвращаться к банковским вкладам из-за роста ставок

Текст: Георгий Панин
Максимальная ставка по банковским вкладам на 1 апреля 2021 года выросла до 4,63 процента, говорится на сайте Центробанка России. Это связано с тем, что регулятор повысил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 4,5 процента.
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Стоит ли теперь тем, кто инвестировал свои сбережения в фондовый рынок, возвращаться к стабильным и надежным банковским вкладам рассказал "Российской газете" Сергей Переход, аналитик ИК "Финам":

Фото: istock
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- Ответ не очевиден. Дело в том, что последние годы цены на акции российских компаний достаточно уверенно росли, а если добавить дивидендные выплаты 7-10 процентов, то общий доход был очень солидным, что несравнимо с максимальной ставкой по банковским вкладам (4,63%).

Более того, рынок облигаций за пять лет удвоился и достиг объема 30,91 трлн рублей и теперь можно подобрать облигации под любые цели. Как следствие, количество зарегистрированных клиентов (клиентских счетов) в системе торгов Московской биржи на конец марта этого года достигло почти 18 миллионов.

Однако, доходность на фондовом рынке в ближайшие годы может снизиться из-за повышения налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и убытков компаний вследствие пандемии COVID-19. Слабые темпы роста индексов акций и скромные дивиденды могут стимулировать частичный переток средств в инструменты с фиксированной доходностью - облигации. Почему не вклады?

Фондовый рынок сделал качественный скачек в развитии, и многие инвесторы хотят исключить посредника в виде банка при инвестировании. Дело в том, что банк зарабатывает на процентной марже: мы открываем вклад под ставку 5%, но если захотим взять кредит, то она уже будет 12-15%. Покупая "долг" на бирже, сберегатель получает ставку выше, а для продавца-заемщика она ниже ставки кредита.

При этом ставки по банковским вкладам не очень гибки к инфляции. По данным Росстата, сейчас она ускорилась до 5,78% в годовом выражении - это максимальное значение с ноября 2016 года, когда ее зафиксировали на уровне 5,8%. В противовес на фондовом рынке обращаются облигации с переменной ставкой, доходность которых будет повышаться с ключевой ставкой Банка России или уровнем инфляции.

Безусловно, облигации несут некоторые риски: кредитный - риск невыплаты купона или основной суммы облигации, поэтому стоит обращать снимание на кредитный рейтинг и не ориентироваться только на доходность; и процентный - риск изменения рыночной стоимости облигации при изменении уровня процентных ставок в экономике.

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости
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При покупке облигации фиксируется доходность до ее погашения и в случае очередного повышения ставок стоимость долгосрочных облигаций может быть ниже, чем вы их покупали. Хотя этот "убыток" можно использовать для сокращения налогооблагаемой базы.

Кстати, c 2021 года были введены новые налоги на купонный доход по облигациям: теперь 13 процентов (если прибыль больше 5 млн рублей - 15 процентов) от дохода будет взыматься с рублевых ОФЗ, долларовых еврооблигаций Минфина, субфедеральных и корпоративных облигаций. Но и банковские вклады не остались без внимания - при наличии вклада более 1 млн рублей, доход (определяется по ключевой ставке Банка России) от превышающего объема, облагается 13 процентным налогом.

Таким образом, более выгодно оставаться на фондовом рынке и использовать индивидуальный инвестиционный счет (ИИС), который позволит получить налоговые льготы. В зависимости от уровня дохода это может быть возврат удержанных налогов (тип вычета "А") или, в случае чистого дохода на счету более 400 тысяч рублей за год, выгодней использовать вычет типа "Б".

Экономика Финансы Банки

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