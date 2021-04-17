Туктамышева: Надеюсь, буду делать "квад" так же стабильно, как аксель

Чемпионка мира 2015 года и вице-чемпионка мира 2021 года Туктамышева, которая владеет сложнейшим прыжком женского одиночного катания - акселем в 3,5 оборота, в олимпийском сезоне планирует исполнять и четверной прыжок.

- Я уже занимаюсь четверными прыжками. Они пока получаются не очень стабильно. Это совсем новый элемент, надо понять каждую мелочь, каждую деталь. Но я надеюсь, что на следующий сезон подготовлю программу с "квадом", приводит слова Туктамышевой Sport24. - Надеюсь, я проведу необходимую работу, и он будет такой же стабильный, как и аксель.

И на чемпионате мира в Стокгольме, и на командном ЧМ, который сборная России только что выиграла в Осаке, Туктамышева чисто сделала три "трикселя" - один в короткой программе и два в произвольной - в каскаде и сольно.

- Я много работала над тройным акселем. Конечно, это очень сложно, но мне помогает большой объем работы и правильная техника, - объяснила ученица Алексея Мишина. - Но сейчас мне прыгать аксель даже легче, чем в детстве, потому что мы над ним много работаем. Если приложить усилия, он может получиться у многих. Главное, иметь хорошую мышечную силу.