У 750 тысяч автомобилей GM заподозрили дефект подушек безопасности

Национальное агентство дорожной безопасности США (NHTSA) подозревает, что более 750 000 внедорожников и пикапов марок Chevrolet, GMC и Cadillac выпуска 2020-2021 модельных годов имеют дефект систем подушек безопасности. В настоящее время ведомство ведет расследование.

Основанием для расследования послужили 15 заявлений от автовладельцев с жалобами на некорректную работу системы, в том числе шесть эпизодов сопровождались дорожными авариями, в которых пострадали шесть человек. В случае выявления производственного дефекта, дело грозит обернуться отзывом всего указанного объема автомобилей.

Стоит отметить, что в начале 2021 года GM уже сталкивался с похожей проблемой. Тогда в феврале по предписанию регулятора американский автоконцерн объявил отзывную кампания почти шести миллионов автомобилей 2007-2014 модельных годов - и также из-за неисправности подушек безопасности.

Заметим, что в числе заподозренных в дефекте моделей - Chevrolet Tahoe и Cadillac Escalade, а они - официально поставляются и на российский рынок.