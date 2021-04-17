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17.04.2021 09:00
Рубрика: Легковые авто

У 750 тысяч автомобилей GM заподозрили дефект подушек безопасности

Текст: Михаил Азнавуров
Chevrolet Tahoe. Фото: Пресс-служба Chevrolet Chevrolet Tahoe. Фото: Пресс-служба Chevrolet
Chevrolet Tahoe. Фото: Пресс-служба Chevrolet

Национальное агентство дорожной безопасности США (NHTSA) подозревает, что более 750 000 внедорожников и пикапов марок Chevrolet, GMC и Cadillac выпуска 2020-2021 модельных годов имеют дефект систем подушек безопасности. В настоящее время ведомство ведет расследование.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа
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Основанием для расследования послужили 15 заявлений от автовладельцев с жалобами на некорректную работу системы, в том числе шесть эпизодов сопровождались дорожными авариями, в которых пострадали шесть человек. В случае выявления производственного дефекта, дело грозит обернуться отзывом всего указанного объема автомобилей.

Стоит отметить, что в начале 2021 года GM уже сталкивался с похожей проблемой. Тогда в феврале по предписанию регулятора американский автоконцерн объявил отзывную кампания почти шести миллионов автомобилей 2007-2014 модельных годов - и также из-за неисправности подушек безопасности.

Заметим, что в числе заподозренных в дефекте моделей - Chevrolet Tahoe и Cadillac Escalade, а они - официально поставляются и на российский рынок.

#Chevrolet #General Motors