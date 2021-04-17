У открывшегося после перерыва Мавзолея Ленина собрались огромные очереди

В Москве после долгого перерыва открылись Мавзолей Ленина и некрополь у Кремлевской стены. На Красной площади тут же собрались огромные очереди из желающих попасть в Мавзолей.

Как сообщает РИАМО, очередь растянулась почти до самого выхода из Александровского сада. Она движется медленно, так как на входе в Мавзолей у посетителей тщательно проверяют содержимое сумок.

Напомним, Мавзолей и некрополь были закрыты для посетителей с 17 ноября по 16 апреля из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки.