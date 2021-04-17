В Госдуме назвали наглостью беспокойство НАТО о доступе в Черное море

Депутат Госдумы Руслан Бальбек назвал наглостью беспокойство НАТО о планах России ограничить доступ в Азов и Черное море. "Пусть рассыпаются в призывах перед другой аудиторией, мы сами решим, кого пускать через наш пролив", - отметил Бальбек, поинтересовавшись, не освободить ли для удобства НАТО еще и аэродромы под Москвой.

По мнению депутата, наглость этих господ потеряла разумные границы: то Крым просят отдать, то пролив освободить. "Завтра, может, разоружение произвести, чтоб генсека НАТО ублажить? Обойдутся без Азовского моря, пусть в другие порты заходят, а на чужие проливы нечего рот разевать", - цитирует Бальбека РИА Новости.

Ранее на протесты Киева и НАТО ответил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. По его словам, украинским властям не стоит нервничать по поводу закрытия Россией части акватории Черного моря. Он подчеркнул, что Москва действует исключительно в рамках национального и международного права, морского в том числе. Учитывая ситуацию, которая складывается у границ РФ, мы вынужденно укрепляем и защищаем свои приграничные территории, принимаем все меры, чтобы обеспечить безопасное судоходство в наших территориальных водах и не допустить никаких провокаций, отметил Шеремет.