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17.04.2021 12:09
Рубрика: Культура

В Концертном зале "Зарядье" прозвучит хоровой шедевр композитора Петра I

Текст: Татьяна Эсаулова
Созданные четыре столетия назад к празднику Вербного воскресенья 2 хоровых сочинения - анонимное строчное песнопение "Хвалите имя Господне" праздничной Всенощной на Вход Господень в Иерусалим и концерт "Прежде шести дней бытия Пасхи" Василия Титова, русского композитора, мастера партесного стиля - прозвучат в Концертном зале "Зарядье" в исполнении вокального ансамбля INTRADA под руководством Екатерины Антоненко.
Фото: Петр Колчин, предоставлено пресс-службой вокального ансамбля INTRADA Фото: Петр Колчин, предоставлено пресс-службой вокального ансамбля INTRADA
Фото: Петр Колчин, предоставлено пресс-службой вокального ансамбля INTRADA

Это будет современная премьера сочинения Василия Титова, которая пройдет в Вербное воскресенье, как и четыре века назад. Руководитель ансамбля INTRADA Екатерина Антоненко рассказала "РГ":

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- Хоровой концерт Василия Титова "Прежде шести дней бытия Пасхи" еще никто не исполнял, - он был расшифрован не так давно Анной Булычевой в рамках проекта "Музыкальные шедевры эпохи Петра I".

Василий Титов - титан эпохи русского музыкального барокко, любимый композитор Петра I, "царственный мастер", как его называли современники. Им написано множество хоровых концертов для различного состава певцов - от 3-х до 24-х голосов. В нашей программе прозвучат 3 концерта Василия Титова на 12 голосов.

Мы не раз становились первыми исполнителями музыки эпохи русского барокко - это настоящая репертуарная сокровищница для хора acapella и она таит в себе еще множество открытий, которые только предстоит сделать. Также впервые мы исполним уникальное троестрочное песнопение "Хвалите имя Господня". Троестрочие - особое явление русской музыкальной культуры, не имеющее мировых аналогов. Оно поется на 3 голоса, где основным является средний голос или "путь", а "верх" и "низ" создают неповторимое диссонантное звучание.

В этот же вечер INTRADA исполнит концерт Дмитрия Бортнянского "Воспойте, людие" и сочинения композиторов XIX-XX веков - Чайковского, Рахманинова, Шнитке, Свиридова и Щедрина.

Кстати

Титов Василий Поликарпович - русский композитор, государев певчий дьяк. Жил приблизительно с 1650 по 1710 годы. Служил в Москве. В совершенстве владел композиционной техникой партесного пения, был одним из первых мастеров хоровой музыки этого стиля. Среди его сочинений - партесные концерты, обедни, всенощные, широко известное "Многолетие", псальмы. Одна из вершин произведений Титова - концерт в честь победы под Полтавой ("Рцы нам ныне"), написал музыку к "Псалтири рифмованной" Симеона Полоцкого (после 1682 г.), а также к его сборнику "Месяцеслов".

Справка "РГ"

Вокальный ансамбль INTRADA сотрудничает с РНО под руководством Михаила Плетнева, "Il Giardino Armonico" и Джованни Антонини, Госоркестром имени Е.Ф. Светланова и Владимиром Юровским, "Оркестром Века Просвещения", "Lе Poème Harmonique" и Венсаном Дюместром, "The Tallis Scholars" и Питером Филлипсом, VOCES8, "I Fagiolini" и Робертом Холлингвортом и др. Коллектив выступал на Дрезденском культурном форуме и Дрезденском музыкальном фестивале, на "Musikfest Erzgebirge", в концертной серии немецкого радио "Культура" в легендарном замке Вартбург, на "Live From London" и др. Неоднократно принимал участие в программах "Декабрьских вечеров Святослава Рихтера".

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