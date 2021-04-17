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17.04.2021 02:51
Рубрика: В мире

Власти Бразилии призвали женщин повременить с беременностью из-за COVID-19

Министерство здравоохранения Бразилии рекомендовало женщинам страны по возможности повременить с беременностью, чтобы избежать риска, связанного с заражением коронавирусом. Об этом в пятницу заявил секретарь министерства по вопросам первичной медико-санитарной помощи Рафаэль Камара.

Фото: AP Photo / Eraldo Peres
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Такой призыв он обосновал тем, что новые варианты коронавирусной инфекции более агрессивно проявляются у беременных женщин. По его словам, раньше тяжелое течение COVID-19 было связано с окончанием беременности, "однако теперь наблюдается более тяжелое течение во втором и даже в первом триместре", - цитирует РИА Новости. При этом Камара признал, что пока нет ни международных, ни национальных исследований, которые бы это подтверждали.

Представитель минздрава также отметил, что ведомство уже советовало беременным женщинам в группе риска вакцинироваться от COVID-19. Сейчас власти изучают возможность распространения данной рекомендации на всех беременных.

Ранее председатель Сената Бразилии Родригу Пашеку объявил о создании специальной парламентской комиссии по расследованию деятельности и возможного бездействия правительства страны в борьбе с пандемией коронавируса. Парламентарии также разберутся с тем, как выделяемые из бюджета деньги расходовались на борьбу с COVID-19 на местах.

В мире Южная Америка Бразилия Пандемия коронавируса COVID-19

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