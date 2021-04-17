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17.04.2021 02:21
Рубрика: В мире

Восемь человек во Франции умерли после прививки вакциной от AstraZeneca

Фото: AP Photo / Bob Edme Фото: AP Photo / Bob Edme
Фото: AP Photo / Bob Edme

Восемь человек скончались во Франции из-за тромбоза, возникшего после вакцинации препаратом от компании AstraZeneca. Об этом сообщили в Национальном агентстве по безопасности лекарственных средств.

Франция стала самым зараженным коронавирусом государством Европы

По данным ведомства, уже почти три миллиона французов привились вакциной от AstraZeneca. "Со второго по восьмое апреля выявлено девять новых случаев атипичных по своей локализации тромбозов и два случая изолированных диссеминированных внутрисосудистых свертываний", - со ссылкой на источник пишет РИА Новости.

Всего с начала кампании по вакцинации населения от коронавирусной инфекции данным препаратом во Франции зафиксировано 23 случая тромбозов. Восемь из них оказались смертельными. По данным специалистов Университета Джонса Хопкинса, которые ведут статистику заболеваемости, коронавирус в стране подтвержден у 5 миллионов 285 тысяч 296 человек.

Напомним, третьего апреля во Франции вновь ввели общенациональный карантин. Продлится он минимум месяц. До сих пор лишь в 19 департаментах Франции действовали строгие ограничения общественной жизни. Теперь они актуальны для всей страны. Жителям серьезно ограничили возможность передвижения - гулять разрешено в пределах десяти километров от места жительства, поездки между регионами исключены. Магазины товаров не первой необходимости по-прежнему закрыты. Во всех регионах с семи вечера до шести утра по парижскому времени действует комендантский час - в этот период запрещено покидать дома без уважительной причины .

В мире Европа Франция Пандемия коронавируса COVID-19 Вакцинация от коронавируса

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