Анна Щербакова не проиграла ни одного старта в сезоне. В Осаке Аня призналась, что чувствует даже больше радости, чем после триумфа на чемпионате мира-2021 в Стокгольме. Фото: Getty Images

Кубок вручили капитану российской команды Елизавете Туктамышевой, которая в 2019 году уже привезла из Японии "бронзу". "Долгожданная победа! Ура! Как же я горжусь своей командой, вы такие сильные! Эти соревнования запомнятся нам надолго. Ребята, вы самые лучшие! Спасибо!" - написала Туктамышева в "Инстаграме", адресовав это эмоциональное послание одиночнице Анне Щербаковой, спортивной паре Анастасии Мишиной - Александру Галлямову и танцевальному дуэту Виктории Синициной - Никите Кацалапову, подтвердившим чемпионские титулы, добытые совсем недавно в Стокгольме. А также Михаилу Коляде и Евгению Семененко, которые поддержали уверенный настрой лидеров сборной России на безошибочное катание.

Победа наших фигуристов была абсолютной. По количеству набранных баллов они побили рекорд американцев

Выдающийся тренер Елена Анатольевна Чайковская отметила в разговоре с корреспондентом "РГ", что эта по-настоящему общая победа очень важная и ценна, тем более в преддверии Олимпийских игр-2022 в Пекине.

Елена Анатольевна, красивую точку сборная России поставила в сезоне, согласитесь?

Елена Чайковская: Вселенская победа. Наша команда сначала выиграла чемпионат мира в Стокгольме, а потом командный турнир, который будет и на Олимпийских играх. Это очень серьезный результат. У нас потрясающая сборная во всех видах программы. Дай бог нам сохранить это состояние, быть здоровыми к Олимпиаде, а там уже будем смотреть. Сейчас же я очень довольна, потому что такой уверенной, надежной победы мы давно не одерживали.

Да, мы установили рекорд по набранным баллам…

Елена Чайковская: Дело не в баллах, дело в катании, в том, что в каждом виде каждый участник отвечал за себя и за всю команду. Все делали максимум из того, что могли сделать. Вот это очень ценно. Никто не дал слабины, никто не позволил чего-то не исполнить. Поэтому было так радостно смотреть на них. Я, кстати, не очень понимаю, почему остальные команды не приехали сильными составами. Хотя нам бы это все рано не помешало. Но во всяком случае так было бы интереснее для публики.

Из тех иностранцев, кто выступил в Осаке, кого-то выделите - со знаком "плюс" или "минус"?

Елена Чайковская: Выделяю только наших. Нэйтан Чен, понятно, прекрасен. И Юдзуру Ханю тоже. Но очень многие падали. Возможно, они не готовы в силу ситуации, не прошли тот тренировочный цикл, который наша федерация блестяще организовала для всей сборной. Мы прошли все циклы, прошли все соревнования, что очень важно. Мы даже свой командный турнир провели. У нас было огромное количество стартов при этой сложнейшей ситуации. И окончание сезона получилось замечательным. Нечего даже большего желать. Теперь надо работать дальше.

То есть задел на олимпийский сезон создали хороший?

Елена Чайковская: Это не задел, а уже команда - серьезная, сформированная. Конечно, с добавлениями других участников в соответствии с квотой. Во всех видах она максимальная - по три одиночника, пары и дуэта. Команда очень хорошая. Поэтому надеюсь, что увидим серьезный бой через год. Но надо еще дойти, дотренироваться, сохранить себя, форму, сделать программы. Всем чемпионам надо подумать, чем они будут выигрывать, не просто кататься, а именно выигрывать. Работа, особенно в олимпийский сезон, предстоит серьезная, интересная. Но главное не это, главное вот что: пока в ближайшем будущем я не вижу команды, которая может нам составить конкуренцию.

Личное мнение

А сомнений и не было

Как только не именуют эти соревнования, которые придумали фанаты фигурного катания японцы еще в 2009-м. И командный чемпионат мира, и командный Кубок мира, а если педантично придерживаться официального названия, то впервые за все годы сборная России выиграла Мировой командный трофей ИСУ (Международного союза конькобежцев) по фигурному катанию. Но как бы не называть турнир, победа с отрывом в 15 очков от сборной США нисколько не умаляет триумфа. Если откровенно, ехали за первым местом, в котором никто из серьезных людей не сомневался.

Сами герои - российские фигуристы - заслуженно воспеты и расхвалены, как и их потрясающие тренеры от 80-летнего профессора Алексея Николаевича Мишина до красавицы-революционерки Этери Тутберидзе.

Хочется о другом. О системе, которая позволила добиться ожидаемого золотого блеска. О скромных, вежливых, хорошо одетых и никак не выпячивающих себя людях, годами руководящих Федерацией фигурного катания на коньках России. О том, что еще в начале сезона, с его непредсказуемым и никак не утихающим ковидом, в головах у многих, даже в этот спорт влюбленных, бродила идея: никаких турниров, перенести, закрыть и отменить. Все равно ничего не получится и ничего не будет. Кстати, именно этой дорожкой пошли в Канаде, Франции, частично в Японии, США, Китае, где даже этапы мировой серии Гран-при превращались в неуклюжие состязания лишь для своих соотечественников. Потому некоторые чужие звезды и подошли чемпионату мира в Стокгольме и Трофею в Осаке разобранными. Но это - у них. Не у нас. Первым номерам сборной нельзя ехать за границу? Так пожалуйте на целую серию классно организованных турниров по нашей необъятной. Этапы Кубка России превратились в захватывающие зрелища, по сравнению с которыми мог бы померкнуть даже отмененный чемпионат Европы, который наше российское доминирование превращает в последние годы в некое подобие чемпионата страны. Московский этап Гран-при был организован блестяще, где благодаря классному набору россиян не слишком и чувствовалось отсутствие зарубежных конкурентов. Наоборот, внутренняя конкуренция среди своих нарастала. Превращала того же Евгения Семененко, не попавшего и в десятку лучших на чемпионате России, во второго номера сборной. А из Анастасии Мишиной - Александра Галлямова, ни разу не выигрывавших национальное первенство, сформировала лидеров - чемпионов мира. Финал Кубка России был, на мой взгляд, апофеозом: во многом по его результатам сформировали кристально честный состав сборной страны, который и завоевал три "золота" мирового первенства из четырех. А командный Кубок Первого канала, не сочтите меня неким амбициозным империалистом, был интереснее, да и организован лучше, чем Мировой командный трофей ИСУ.И благодарить, напишу в высоком стиле, за волшебный сезон надо президента нашей федерации Александра Горшкова, почетного президента Валентина Писеева, генерального директора Александра Когана, председателя тренерского совета Елену Чайковскую и многих, многих других руководителей и членов федерации. Плюс руководство Первого канала, радовавшего любителей фигурного катания прямыми трансляциями из России и Стокгольма с Осакой и приобщавшего только-только заинтересовавшихся этим видом спорта к миру прекрасного.

Николай Долгополов