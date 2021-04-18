Чехия выходит из очередной волны пандемии с тяжелыми осложнениями

Поздно вечером, уже стемнело, я отправился погулять на набережную Влтавы. Следовало поторапливаться, потому что близился комендантский час, с наступлением которого выход на улицу для граждан Чехии был строго запрещен. Каково же было мое изумление, когда на набережной обнаружились сотни, если не тысячи молодых людей, и не помышлявших о соблюдении карантинных мер. Во-первых, все они были без масок. Во-вторых, грубо нарушали правило, которое запрещало компании численностью более двух человек. В-третьих, эти ребята активно распивали приобретенный здесь же, в полуоткрытых барах, алкоголь. И, что самое интересное, они явно не собирались расходиться по домам в девять часов, как того требовали карантинные правила.

И, удивительно, но на этой длинной и веселой набережной не было ни одного полицейского.

Вот таким образом чехи, которых многие считают вполне дисциплинированными и законопослушными, отмечали отмену режима ЧП, которая должна была произойти в ночь с 11 на 12 апреля, но по факту произошла гораздо раньше.

Рано расслабились

Надо сказать, что весной и летом прошлого года Чешская Республика удачнее других соседей справилась с первой волной эпидемии. Граждане проявили тогда завидную солидарность, дружно и без особых возражений согласившись с суровыми правилами локдауна. Когда выяснилось, что масок катастрофически не хватает, то они сами принялись их шить - и для себя, и для других. Никто не роптал по поводу закрытых магазинов, ресторанов, спортивных центров и парикмахерских.

Возможно, именно это, а также - не исключено - и что-то другое, вполне мистическое, помогло чехам к середине лета практически извести зловредный вирус. Победу отметили общим праздником на Карловом мосту, когда за накрытый стол длиной в полкилометра уселись две тысячи человек. Как говорится, "и я там был, мед, пиво пил", а также делил с пражанами их радость по поводу возвращения мирной жизни.

Однако, как вскоре выяснилось, радость оказалась преждевременной. Вернувшиеся из дальних стран отпускники уже осенью привезли домой новые штаммы коронавируса, и, поскольку народ расслабился, а правительство явно опоздало с новыми ужесточениями, то вторая волна оказалась куда богаче на смертельные жертвы. Был период, когда Чехия вышла в мировые лидеры по числу смертей на сто тысяч жителей. И это особенно удивляет, если учесть, что речь идет о вполне благополучной в экономическом отношении стране, имеющей развитое здравоохранение и достаточное число больничных коек.

Снова пришлось вводить драконовские ограничения, закрывать вузы, школы, детские сады, магазины, предприятия общественного питания, запрещать поездки между регионами, следить за тем, чтобы граждане не кучковались и соблюдали правила комендантского часа. Все было, как год назад, только теперь - опять мистика - чуда не случилось, страна с трудом и огромными потерями приходит в себя.

В Праге на Карловом мосту устроили пир, прощаясь с коронавирусом. Затем власти Чехии, пытаясь остановить вторую волну, вводили все новые ограничения. Фото: AP

Коней на переправе не меняют?

Статистика, которая, как известно, знает все, пока не располагает точными данными ущерба, понесенного экономикой. Ясно лишь, что наиболее пострадавшими секторами стали туризм (вот уже больше года Чехия не принимает гостей из-за рубежа), сфера обслуживания, транспорт. Серьезный урон понесли пивоварни, особенно малые, коих здесь сотни. Дефицит бюджета по итогам прошлого года составил рекордные 325 миллиардов крон, а в этом году он, как ожидается, станет еще больше.

Но есть осложнения, которые не поддаются точному учету, однако, заметны невооруженным взглядом каждому. Видный чешский политик и экономист, в недавнем прошлом министр промышленности и торговли, Ян Младек так говорит об этом:

- Я вижу полностью разбитое общество, где все не доверяют друг другу. Напряжение растет. Тут все сошлось: дрязги вокруг закупок российской вакцины, скандалы в связи с готовящимся тендером на достройку АЭС, бесконечные ограничения, чехарда в правительстве… Растет число самоубийств. Молодые люди живут в состоянии непрекращающихся стрессов.

Молодежь недалеко от торгового центра "Аркады Панкрац" в Праге. Фото: Эдуард Эрбен / РИА Новости

Говоря о чехарде в органах власти, пан Младек, конечно, имеет в виду в первую очередь то, что за год здесь сменились четыре министра здравоохранения. О какой осознанной стратегии борьбы с вирусом можно говорить, если каждый из них начинал с белого листа.

Авторитетный журналист, обозреватель газеты "Господарски новины" Ондра Соукуп считает, что чешская бюрократия однозначно не справилась с форс-мажорной ситуацией. Непродуманные решения, шараханье из стороны в сторону, политические игры вокруг закупки вакцин - все это подрывает доверие к власти, вызывает у всех усталость и раздражение.

- В итоге мы имеем сейчас огромное число озлобленных, растерянных людей, которые уже не верят никаким заявлениям и обещаниям, идущим сверху. Вот, к примеру, самый свежий пример. Назначенный только что министром здравоохранения Петр Аренбергер заявляет, что с окончанием режима ЧП, то есть, начиная с 12 апреля, будет разрешено собираться компаниями до десяти человек внутри помещений и до двадцати - снаружи. Мой сын, юный футболист, радуется: наконец-то, можно будет возобновить тренировки. Но уже на следующий день министр делает уточнение: все должны быть в масках. А еще через день глава ведомства сдает назад: разрешено собираться не более, чем по двое. Сын в слезы. Но и это еще не все. Почти тут же следует новое уточнение: да, по двое, но если парами, то допускается шесть пар, то есть двенадцать человек (???).

На Карловом мосту в Праге. Фото: Эдуард Эрбен / РИА Новости

Кстати, руководство полиции заявило, что не станет следить за соблюдением правила "больше двух не собираться", а также штрафовать нарушителей. Стражи порядка сочли эту меру противозаконной.

Журналист О. Соукуп вспоминает, как еще год назад гражданам страны обещали т.н. "умный карантин", то есть программу, основанную на самых современных IT-технологиях, которая позволяла оперативно отслеживать инфицированных и блокировать их контакты. В такой компактной стране, как Чехия, этот проект мог бы дать хороший эффект, но его реализация глухо застряла в бюрократических болотах.

Правда, социолог Ирина Шульц по этому поводу замечает:

- Умный карантин" не сработал, так как это означало бы ограничение личных свобод, а чехи к такому не привыкли. Это общество индивидуалистов, где каждый сам за себя.

Кризис бродит по Европе

Споры и дрязги по поводу закупки российской вакцины "Спутник V" также не добавляют доверия власти. По итогам опросов общественного мнения уже почти половина граждан страны (точнее 46,6%) хотели бы привиться российским препаратом в случае его приобретения минздравом Чехии. В пользу "Спутника" неоднократно высказывался президент Милош Земан и другие известные политики. Но общеевропейский регулятор не спешит с выдачей лицензии нашей вакцине. На днях дело, вроде бы, тронулось с мертвой точки, первый вице-премьер Ян Гамачек объявил, что он лично едет в Москву для ведения переговоров о возможных поставках российского препарата. Но - опять двадцать пять - буквально накануне визита премьер Андрей Бабиш включил своему заместителю красный свет, туманно пояснив, что сейчас не время для подобных переговоров.

Безусловно, это также не вызывает доверия к местным властям.

По мнению Яна Младека, "Спутник V" мог бы спасти жизни нескольких тысяч чехов:

- Но вмешалась политика плюс бизнес-интересы крупных фармкорпораций. Да, Евросоюз в лице своих надзорных органов в итоге выдаст необходимые сертификаты российскому препарату, но это случится ровно тогда, когда на рынке уже будет достаточно своих вакцин и острота спадет.

Только что ставший министром П. Аренбергер в ожидании согласия европейских надзорных органов предлагает провести испытания российской вакцины на добровольцах, скажем, привить "Спутником" десять тысяч человек, которые дадут письменное согласие. Но пока дискуссия продолжается, а вакцины катастрофически не хватает. Прививку получили лишь некоторые категории работников, а также граждане в возрасте семьдесят плюс.

Наши соотечественники, имеющие чешское гражданство или вид на жительство в этой стране, пользуются своим правом на свободное перемещение для того, чтобы в России сделать спасительные уколы. Многие из них в доковидные времена были заняты в сфере туризма, имели свои агентства и фирмы, работали экскурсоводами, занимались продажей сувениров. Сейчас, поскольку этот бизнес рухнул, им пришлось вспоминать свои прежние профессии, и теперь они вновь стали массажистами, водителями такси, парикмахерами, бухгалтерами.

Еще одним интересным наблюдением поделилась со мной Ирина Шульц, изучающая интеграционные процессы. Власть в ходе локдауна неоднократно приостанавливала ход рассмотрения документов, поданных на ПМЖ или ВНЖ. По мнению социолога, эту практику государство продолжит и после эпидемии. Ведь известно, что Прага очень неохотно пускает к себе на длительное оседание разного рода иностранцев.

Собственно говоря, кризис, связанный с пандемией, накрыл всю Европу, а не только Чехию. Просто здесь он проявился в последние месяцы особенно остро. А учитывая предстоящие осенью парламентские выборы, резкое падение рейтинга традиционных партий и властных структур, этот кризис вполне можно назвать общественно-политическим.