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18.04.2021 04:20
Рубрика: В мире

Число погибших от коронавируса в мире превысило отметку в три миллиона

Текст: Максим Макарычев
Число погибших от коронавируса во всем мире превысило три миллиона человек. Свежие данные опубликовал Университет Джона Хопкинса. Так, в Индии, где сейчас новая волна пандемии, инфицированных уже почти 15 миллионов. На втором месте - США (там более 32 миллионов), отмечает The Guardian.
Фото: AP Photo Фото: AP Photo
Фото: AP Photo
Фото: AP Photo
В Британии обнаружили новый штамм коронавируса c двумя мутациями

В Индии за минувшие сутки было зарегистрировано 234 692 новых случая COVID-19, побит очередной рекорд. Число погибших увеличилось на 1 341 человек и составило 175 649 человек. Штат Уттар-Прадеш, в котором проживает примерно 240 миллионов человек, объявил в пятницу, что все деревни и города будут заблокированы на сутки. В столице страны, Дели, который обогнал Мумбаи как наиболее пострадавший город Индии, рестораны, торговые центры, тренажерные залы и спа закрыты на выходные. На свадьбах могут присутствовать не более 50 гостей, а на похоронах - не более 20 человек. Заполняемость залов в кинотеатрах не должна превышать 30 процентов.

Между тем

В Японии рост числа случаев заражения вирусом вызвал слухи о том, что Олимпийские игры, отложенные в прошлом году из-за пандемии, могут быть отменены. Премьер-министр страны Ёсихидэ Суга на своей первой встрече с президентом США Джо Байденом заявил, что его правительство прислушивается к мнению экспертов и делает "все возможное" для подготовки к июльским играм в Токио.

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