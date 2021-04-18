"На острие". Реж. Эдуард Бордуков. В ролях: Светлана Ходченкова, Стася Милославская, Сергей Пускепалис. 115 мин. 12+

Последний конкурсный день фестиваля отдан одному из популярнейших у зрителей жанров - спортивному. Хотя создатели фильма настаивают, что это драма о соперничестве и любви. Сам мастер спорта, режиссер Эдуард Бордуков дебютировал в кино фильмом "Коробка" о дворовой футбольной команде, и стало ясно: не спортом единым жив автор - фильм был не столько о футболе, сколько о войне с ксенофобией и национализмом. При этом он умеет показать накал спортивной борьбы так, что у зрителя ходят желваки.

Эти качества сохранились и в картине "На острие". Ее героини - фехтовальщицы олимпийского класса, и гламур здесь возникает не только от антуража - приемы, декольте, шампанское, огни Бразилии, - но и от понятного желания полюбоваться героинями. Характеры проявляются не сразу, но к финалу сполна оценишь психологическую точность работ Светланы Ходченковой и Стаси Милославской. Они играют соперниц: первая - многократную олимпийскую чемпионку, вторая - амбициозную девчонку "из народа". Первая готовится победно завершить карьеру на Олимпиаде в Рио, вторая сваливается в команду ниоткуда, поражая быстротой атак на дорожке, далекоидущими планами и обезоруживающей наглостью.

Фильм делится на два раунда. Первый - дислокация сил, обострение соперничества и рост неприязни друг к другу. Кира уверена, что полетит на Олимпиаду и привезет "золото", отбив его у вышедшей в тираж конкурентки. Их яростные схватки на дорожке заставляют опасаться за жизнь каждой. Но перегретый котел должен взорваться, и все ее планы грозят рухнуть. И здесь зарождается вторая тема картины, которая сначала кажется побочной, но оказывается главной и волнующей куда больше, чем решающий бой. Эта тема борьбы противоположностей: спортивных амбиций - и человечности, воли к победе - и совести, самолюбия - и чувства солидарности. Она и составляет сюжет и смысл второго "раунда".

Следить за тем, как героини поступаются самым вожделенным во имя того, чтобы остаться людьми, даже интереснее, чем наблюдать дивной красоты поединки инопланетянок, да еще снятые рапидом, как в лучших образцах китайских "фильмов боевых искусств".

Фильм завершается кадрами реальных триумфов наших олимпийских чемпионок - они смотрятся документальным доказательством того, что перед нами не просто красивая сказка.

"Здесь не курят". Реж. Артур Бойцов. 12 мин. 16+

На гламурной "бизнес-пати" случайно встретились и разговорились двое. Но есть ли в этом "бизнес-мире" что-нибудь случайное и искреннее, не просчитанное заранее хладным прагматическим умом? Ход подспудных мыслей вполне обаятельных персонажей и составляет сюжет короткой картины.

Режиссер Артур Бойцов знает эти нравы не понаслышке. Он только в прошлом году занялся кино, а до того побывал инженером-металлургом, подвизался в иностранных компаниях, работал в международной сфере криптовалют, занимался электронной и рок-музыкой, был ритм-гитаристом, играл в группах Kutej Klan и Terror Tunes.

Зрители - о фильмах

"Ты здесь"

Что за прелесть эта работа! Красиво, мило, точно, нежно. Героиня такая простая и понятная, актриса такая нетипичная, открытая. Герой до боли знакомый, отсылка к Баталову, к Далю... Актер прям для меня открытие этого фестиваля. "Чудесное послевкусие", - точнее и не скажешь. Спасибо за то, что раскопали что-то светлое внутри меня.

Валентина Нечаева

Ах, любовная история - это то, чего мне не хватало! Прекрасная история, а женщина, рассказавшая эту историю, так довольна жизнью, что и меня этим заразила. Связь между этими молодыми людьми абсолютно замечательная. Черно-белые кадры и горы Кавказа очаруют каждого зрителя! Эта история красива, обворожительна, и, хотя они никогда больше не встретились, я улыбалась весь фильм и никогда не сказала бы, что все продолжалось только один день. "Ты здесь" не только улучшит настроение, но и возьмет в путешествие по юности.

Magdalena Gogoli ska, Польша

"Хандра"

Такие фильмы - молодые, дерзкие, смешные и неглупые - появляются у нас до обидного редко: пять лет назад был замечательный "Тряпичный союз" Местецкого, еще за пять лет до того - грандиозное "Шапито-шоу" Лобана. Может быть, когда-нибудь появится целая волна такого кино, но пока остается хандрить и довольствоваться редкими проявлениями независимого творческого духа.

Дмитрий Ханчин

"Три мушкетера"

Рада познакомиться с театром, о котором мало пишут и говорят в театральной среде. Оказалось, Театр Чихачева ставит прекрасные музыкальные спектакли. Музыка Владимира Качесова очень понравилась: легкая, задорная, достойная приключений, случившихся с друзьями-мушкетерами. Оригинальные костюмы и сценография. К либретто есть вопросы, но спектакль замечательный, остается приподнятое настроение.

Ольга N