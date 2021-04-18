Ферстаппен выиграл Гран-при Эмилии-Романьи, Мазепин добрался до финиша

В воскресенье на трассе в Имоле прошел второй этап чемпионата мира по автогонкам в "Формуле-1" - Гран-при Эмилии-Романьи. Он завершился победой гонщика из Нидерландов Макса Ферстаппена, выступающего за команду "Ред Булл".

Гонка проходила под дождем и уже на первом круге в столкновение попал российский пилот "Хааса" Никита Мазепин, после контакта с которым сошел канадец Николас Латифи из "Уильямс".

На 33-м круге произошла авария между другим пилотом "Уильямса" британцем Джорджем Расселом и пилотом "Мерседеса" финном Валттери Боттасом. Оба пилота сошли, а гонка была приостановлена из-за того, что по трассе были разбросаны обломки. К счастью, обошлось без повреждений.

Незадолго до этого вылетел с трассы действующий чемпион мира британец Льюис Хэмилтон. Однако пилот "Мерседеса" не только сумел вернуться, но и после возобновления гонки финишировал вторым. Третий результат показал его соотечественник Ландо Норрис из "Макларена".

Никита Мазепин на этот раз добрался до финиша и классифицировался на 17-й позиции. Он уступил своему партнеру по команде Мику Шумахеру.