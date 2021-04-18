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18.04.2021 22:34
Рубрика: В мире

ФСБ показала видео разговора Федуты и Зенковича об устранении Лукашенко

ФСБ России показала видео разговора, в ходе которого политолог Александр Федута и адвокат Юрий Зенкович обсуждают устранение президента Беларуси Александра Лукашенко. Кадры оперативной съемки опубликовало РИА Новости.

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Конспиративную встречу заговорщики провели в одном из московских ресторанов в отдельном кабинете. Однако весь их разговор записывался российской спецслужбой, после чего они были сразу задержаны и переданы белорусским коллегам.

Первой целью заговорщики назвали ликвидацию Лукашенко. После они предложили блокировать внутренние войска и захватить телевидение и радиостанции, чтобы сообщить гражданам о смене курса страны.

Следом на видео показано задержание Зенковича и Федуты. Судя по опубликованным кадрам, задерживали заговорщиков в разных концах Москвы.

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