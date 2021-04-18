Творческая встреча выдающегося композитора Родиона Щедрина, приехавшего в Россию впервые за время пандемии, прошла в переполненном студентами и преподавателями Московской консерватории Рахманиновском зале.

Поводом для встречи стал выход сборника его хоровых сочинений, написанных за последние 20 лет: "Родион Щедрин. Век XXI". В новый сборник вошли хоровые циклы и сочинения для хора a capella, больше половины которых были созданы Родионом Щедриным в 2020-2021 годах. Как пояснил композитор: "Принцип отбора текстов был простой: половина поэтов - тех, с кем я общался лично, и половина - тех, с кем я общался через другого человека. Это Вознесенский - мой ближайший друг, Носков, Асеев, Лимонов (хотя мы и не были знакомы близко, но я знал его еще со времен, когда он приехал из Харькова). А через Лилю Брик - это Маяковский, Хлебников. У нас с ней была долгая дружба, мы жили в одном доме на Кутузовском, встречались каждодневно, я слушал ее колоритные рассказы, и мое знакомство с Маяковским и Хлебниковым было "через рукопожатие".

В новый сборник вошли 13 сочинений - "Диптих" на стихи Андрея Вознесенского, "Месса поминовения", посвященная памяти Майи Плисецкой, "Хлебников-триптих", "Бурлеска" на стихи Николая Асеева, цикл "Русские народные пословицы", "Два последних хора" ("Графоманам Москвы" на стихи Вознесенского и "Хочу быть понят" на стихи Маяковского) и другие сочинения.

Ноты сборника набрали в Германии в издательстве Schott Music, а челябинское издательство "MPI" подготовило сборник к выпуску, в том числе оригинальное оформление с использованием картин Давида Бурлюка. Помощь в подборе коллекции его живописных работ оказал Русский музей. Родион Щедрин пояснил, что имя Бурлюка возникло не случайно: они познакомились в 1956 году, когда Бурлюк приезжал в Москву. В знак дружеского расположения он подарил тогда Щедрину свой пейзаж, надписав на нем стих (этот стих помещен теперь в сборник). К слову, все ноты, которые вошли в этот сборник, изданы в печатном виде впервые. Как оказалось, прежде Камерный хор Московской консерватории, исполнявший многие премьеры хоровых сочинений Щедрина, работал по рукописям, которые композитор присылал по мейлу.

На этот раз Камерный хор под руководством Александра Соловьева исполнил несколько названий из сборника и мировую премьеру нового сочинения Родиона Щедрина, еще не попавшего в печать: "Новая притча" на стихи Николая Глазкова ("Обнаружили воровку...).

На встрече с композитором не могли не возникнуть темы состояния современной музыки и проблем нового поколения композиторов. Родион Щедрин ответил, что одной из главных проблем современного мира он считает дистанцию молодых между друг другом.

- В наше время такого не было. Индивидуальная стилистика композиторов не действовала отчужденно на их взаимоотношения. Я учился у Юрия Шапорина, но мог позвонить Хачатуряну, показать свои сочинения ему. Великий Дмитрий Дмитриевич Шостакович приглашал нас к себе домой, показывал, спрашивал, можно было высказать ему свое мнение. Помню, как в 1951 году он играл в Союзе композиторов свои 24 прелюдии и фуги. Это было в подвальном помещении на Миусской площади: народу было столько - яблоку негде упасть! Его Десятую симфонию играли в четыре руки Вайнберг с Борисом Чайковским. Во всем этом была определенная вентиляция воображения, творческие толчки. А сейчас каждый отчужден, априори обижен, что его сочинения не исполняют. И происходит это не только в России. Я давал мастер-классы в Америке, Китае, Канаде - отчужденность ощущается везде. Современные композиторы пишут музыку фактически для себя или для коллеги, который ее услышит. Но, как говорил Пастернак, большое искусство должно иметь большую аудиторию. Молодым людям надо больше коммуницировать, не запираться в свою скорлупу.

Высказался Родион Щедрин и по поводу поддержки современных композиторов.

- Во времена советской власти государство было спонсором композиторов. И, конечно, как всякий спонсор, оно хотело знать, на что тратятся средства, поэтому диктовало идеологию. Но сегодня государственная поддержка абсолютно необходима: композиторы находятся в очень тяжелом положении. Гонорары, которые платят за современную музыку, не скудные, а скуднейшие. Многие композиторы вынуждены менять профессию. Западный опыт здесь не имеет смысла идеализировать. Фестивали современной музыки кажутся нам отсюда необыкновенно звонкими: будто вся Франция только и живет тем, что происходит на фестивале в каком-то небольшом городе. Но на самом деле эхо от этих фестивалей маленькое, вы встречаете там одних и тех же людей, а деньги, которые там дают, мизерные: просто проехаться туда и обратно, два раза сходить в ресторан. Если вспомнить историю, то Бетховен, например, за свои знаменитые квартеты просил у князя Голицына 150 дукатов: это были огромные деньги. Тот же Бетховен посвятил Пятую симфонию графу Разумовскому в благодарность за финансовую поддержку. И что бы он делал - даже он, Бетховен - без финансовой поддержки?

Без финансовой поддержки государства не выжил бы и Бетховен

Кстати

Родион Щедрин после своего визита в Москву отправился в Петербург, где Валерий Гергиев подготовил в Мариинском театре "Неделю Щедрина". Открывается она 18 апреля симфонической сказкой "Приключения обезьяны" и номерами из балета "Конек-Горбунок". В следующие пять вечеров будут показаны оперы "Очарованный странник", "Левша", "Боярыня Морозова", балеты "Конек-Горбунок" и "Кармен-сюита" с Дианой Вишневой.