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18.04.2021 16:38
Рубрика: Спорт

Лидера юниорской сборной РФ по хоккею пустят в США на время ЧМ

Текст: Максим Домчев

Нападающий юниорской сборной России по хоккею Иван Мирошниченко все же примет участие в чемпионате мира, который пройдет в США. Ему выдали специальное разрешение для въезда в страну.

Фото: Виталий Аньков/ РИА Новости
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16 апреля стало известно о том, что миграционные власти США запретили Мирошниченко въезд в страну несмотря на то, что у игрока была американская виза. При этом причины такого решения не назывались. Сам игрок "Омских ястребов", являющийся лидером команды, признался, что шокирован таким решением.

После этого к решению проблемы подключилась Федерация хоккея России, которая сумела добиться разрешения на въезд игрока.

"Федерация хоккея России провела консультации с Международной федерацией хоккея, USA Hockey и Олимпийским и паралимпийским комитетом США. Результатом слаженной работы организаций стала выдача спортсмену специального разрешения на однократный въезд на территорию США сроком на 30 дней для участия в престижном турнире", - говорится в сообщении на официальном сайте ФХР.

Чемпионат мира среди юниоров пройдет в США с 26 апреля по 6 мая. Мирошниченко в 2020 году вместе со сборной России выиграл Юношеские олимпийские игры, которые проходили в Швейцарии, став вторым бомбардиром турнира.

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