Молдавские социалисты потребовали отставки президента Санду

На заседании Республиканского совета Партии социалистов Молдавии 18 апреля была принята декларация с требованием отставки президента Молдавии Майи Санду. Об этом написал в своем Telegram-канале лидер социалистов и экс-президент Молдавии Игорь Додон.

"Партия социалистов считает, что Майя Санду лично участвовала в антинациональном и антиконституционном заговоре против нашей страны и ее народа. Мы требуем отставки Майи Санду и проведения досрочных выборов президента Республики Молдова", - написал Додон.

Речь идет о решении Конституционного суда Молдовы от 15 апреля, которое, по мнению социалистов, говорит о том, что президент Санду "узурпировала власть в стране". Напомним, КС разрешил Санду распустить парламент и назначить досрочные выборы, при том, что выборы запрещено законом проводить во время чрезвычайного положения, которое сейчас действует в Молдавии из-за пандемии.

"Большинство судей КС (трое из пяти) своим решением узурпировали высший суд Молдовы в политических интересах президента страны, тем самым грубо нарушив конституционные нормы, свои же решения, принятые в течение последних лет, рекомендации Совета Европы и Венецианской комиссии", - заявил по этому поводу Додон.

По его словам, выборы в условиях пандемии нельзя проводить, и "мы будем добиваться проведения выборов только после обеспечения доставки в страну не менее 1-1,5 миллиона доз вакцин от коронавируса и иммунизации не менее 500-600 тысяч наших граждан, преимущественно тех, кто на первой линии борьбы с пандемией и в группах риска".