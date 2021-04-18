Пассажирский поезд сошел с рельсов в Египте, пострадали 109 человек

DEVELOPING: A passenger train traveling from Cairo to al-Mansoura in Egypt derailed. At least 100 people were injured and the number of deaths has not been confirmed, Health Ministry officials said. https://t.co/pM5NyYR7eJ pic.twitter.com/BZCxNEwL7j — ABC News (@ABC) April 18, 2021

Восемь вагонов пассажирского поезда, следовавшего по маршруту Каир - Эль-Мансура, сошли с рельсов днем 18 апреля в провинции Кальюбия в дельте Нила. Об этом сообщает египетское издание Al-Ahram.

Пострадали минимум 109 человек, при этом никто не погиб.

Причины инцидента пока не установлены. На месте работают более 50 экипажей скорой помощи, туда же прибыли министр здравоохранения Египта Хала Заид и министр транспорта Камел Эль-Вазир.

Из-за происшествия остановлено все движение на линии Каир - Эль-Мансура.

26 марта в египетской провинции Сохаг столкнулись два поезда, идущие в одном направлении, погибли 19 человек, пострадали около 200. Трагедия произошла из-за того, что во впереди идущем поезде сорвали стоп-кран, из-за чего состав остановился, а в него на полном ходу въехал поезд, идущий следом.