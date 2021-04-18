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18.04.2021 18:36
Рубрика: В мире

Пассажирский поезд сошел с рельсов в Египте, пострадали 109 человек

Текст: Константин Волков

Восемь вагонов пассажирского поезда, следовавшего по маршруту Каир - Эль-Мансура, сошли с рельсов днем 18 апреля в провинции Кальюбия в дельте Нила. Об этом сообщает египетское издание Al-Ahram.

Фото: National Fire Agency/Handout via REUTERS
Названа причина крушения поезда на Тайване

Пострадали минимум 109 человек, при этом никто не погиб.

Причины инцидента пока не установлены. На месте работают более 50 экипажей скорой помощи, туда же прибыли министр здравоохранения Египта Хала Заид и министр транспорта Камел Эль-Вазир.

Из-за происшествия остановлено все движение на линии Каир - Эль-Мансура.

26 марта в египетской провинции Сохаг столкнулись два поезда, идущие в одном направлении, погибли 19 человек, пострадали около 200. Трагедия произошла из-за того, что во впереди идущем поезде сорвали стоп-кран, из-за чего состав остановился, а в него на полном ходу въехал поезд, идущий следом.

В мире Африка Египет РГ-Видео

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