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18.04.2021 21:34
Рубрика: Спорт

Федун прокомментировал разгром от "Уфы" в день рождения "Спартака"

Текст: Максим Домчев

Владелец московского "Спартака" Леонид Федун поделился своими впечатлениями от поражения его клуба от "Уфы" в матче 26-го тура РПЛ со счетом 0:3. В воскресенье "красно-белые" отмечали 99-й день рождения клуба.

Фото: Артур Лебедев/РИА Новости
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Поле матча Леонид Федун заявил, что извиниться за такой результат можно только победой в следующем туре над ЦСКА.

"Считаю, что тренерский штаб и команда должны попросить прощения у наших болельщиков за то, что команда так безответственно подошла к матчу с "Уфой" в день рождения клуба. Исправить ситуацию обязаны в ближайшем дерби", - сказал Федун "Чемпионату".

"Спартак" занимает третье место, отставая от "Локомотива" на два очка.

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