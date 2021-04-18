Федун прокомментировал разгром от "Уфы" в день рождения "Спартака"

Владелец московского "Спартака" Леонид Федун поделился своими впечатлениями от поражения его клуба от "Уфы" в матче 26-го тура РПЛ со счетом 0:3. В воскресенье "красно-белые" отмечали 99-й день рождения клуба.

Поле матча Леонид Федун заявил, что извиниться за такой результат можно только победой в следующем туре над ЦСКА.

"Считаю, что тренерский штаб и команда должны попросить прощения у наших болельщиков за то, что команда так безответственно подошла к матчу с "Уфой" в день рождения клуба. Исправить ситуацию обязаны в ближайшем дерби", - сказал Федун "Чемпионату".

"Спартак" занимает третье место, отставая от "Локомотива" на два очка.