Тедеско извинился за разгромное поражение от "Уфы"

Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско извинился перед болельщиками за домашний разгром от "Уфы" в матче 26-го тура РПЛ со счетом 0:3. В воскресенье "красно-белые" отмечали 99-й день рождения клуба.

"Хотел бы извиниться перед болельщиками за такую игру. Не было ни эмоций, ни сил. Играли как дети. Провели много теории, говорили, что сегодняшняя игра как финал. Сегодня мы не сделали ничего, чтобы заслужить победу", - резюмировал Тедеско после матча в эфире канала "Матч Премьер".

Немецкий специалист отметил большое количество потерь, допущенных игроками, а также превосходство соперника в подборе мяча.

Главный тренер "Уфы" Алексей Стукалов отметил, что победа его команде не далась легко.

"Не сказал бы, что мы легко обыграли "Спартак". "Спартак" - команда с квалифицированными футболистами. Понимали свои сильные стороны и слабости соперника. Был недельный цикл, мы разбирали соперника, показывали матчи, сегодня хорошо использовали зоны и добились победы", - сказал он.