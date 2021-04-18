В Архангельске привели в порядок мемориал "лыжникам в валенках"

Накануне Международного дня памятников и исторических мест, который отмечается 18 апреля, активисты архангельского отделения Российского военно-исторического общества и редакции "Российской газеты" по традиции провели субботник на территории архангельского мемориала советско-финской войны.

Памятник очистили от прошлогодней листвы, помыли плиты. По словам участника субботника, руководителя архангельского отделения Российского военно-исторического общества Сергея Ковалева, этим летом продолжится благоустройство мемориального комплекса - захоронение будет покрыто гранитной плиткой.

Три года назад РВИО и правительство Поморья при поддержке "Российской газеты", журнала "Родина" и военно-исторического фонда Русского Севера организовали проект по возвращению домой бойцов 9-го лыжного батальона, сформированного на территории Архангельской области и почти в полном составе погибшего в стране Суоми в феврале 1940 года.

Его итогом стала поисковая экспедиция в Финляндию и установка двух памятников: в 2019-м - на территории захоронения в районе финского города Кухмо, в 2020-м - в Архангельске на Ильинском воинском мемориале.

Для Архангельска открытие единственной стелы "лыжникам в валенках" (так называют бойцов 9-го батальона) стало историческим событием. 9 мая в День Победы мемориал собираются посетить десятки потомков солдат. Это тоже их Победа: нельзя забывать, что во время "войны незнаменитой", накануне Великой Отечественной, удалось значительно отодвинуть границу от Ленинграда - за Выборг и Сортавалу. До этого граница проходила всего в 32 километрах от города.

Кстати, памятник, к которому можно принести цветы, у детей и внуков "лыжников в валенках" появился впервые за 80 лет. Тем временем поисковики готовятся к новой экспедиции в Финляндию - останки северян, которые будут возвращены на Родину, планируется захоронить на территории мемориала.