ЦСКА проиграл в гостях "Сочи" в 26-м туре чемпионата России

В воскресенье в матче 26-го тура РПЛ "Сочи" на олимпийской арене "Фишт" обыграл московский ЦСКА - 2:1 (1:0). Мячи в составе хозяев, создавших гораздо больше голевых моментов у чужих ворот, провели Кристиан Нобоа (с пенальти) и Артур Юсупов. У гостей отличился Игорь Дивеев. После этой победы "барсы" набрали 43 очка и подтянулись к лидерам. А вот армейцы, имеющие 46 баллов, опустились на пятое место в чемпионате страны.

Южане, еще совсем недавно находившиеся совсем рядом с лидерами, после поражений "Локомотива, "Рубина" и "Зенита" откатились на седьмое место. Однако "барсы" по-прежнему грезят о выступлении на международной арене в будущем сезоне: не случайно их старший тренер Олег Фоменко (наставник команды Владимир Федотов только сегодня вернулся на скамейку запасных, пропустив несколько игр из-за ангины) на пресс-конференции заявил, что "матч с ЦСКА может стать для "Сочи" определяющим в борьбе за еврокубки".

Впрочем, и гостям виктория требовалась не меньше, так как "красно-синие" ведут сражение с "Локомотивом" и "Спартаком" за второе место в первенстве и путевку в Лигу чемпионов (а в случае, если вдруг начнет оступаться "Зенит", даже может претендовать и на "золото" в РПЛ). К тому же с приходом на пост главного тренера Ивицы Олича армейцы пока только побеждают: "Тамбов" и "Ротор" - в чемпионате, а "Арсенал" - в Кубке России.

Дебют встречи хозяева провели в постоянных атаках и вполне могли забить. Но удар Антона Заболотного Акинфеев перевел в прыжке на угловой, а правый защитник Заика после прострела слева Терехова невероятным образом на 13-й минуте промахнулся мимо пустого угла буквально с двух метров.

Армейцы свой первый момент организовали в середине тайма: Влашич послал мяч мимо ворот Николая Заболотного, находясь в окружении защитников рядом с углом вратарской.

Счет же "барсы" открыли после того, как ошибку арбитра Васильева, не заметившего игру рукой Тикнизяна в собственной штрафной, исправил ВАР. После видеопросмотра был назначен пенальти, который мощным выстрелом под перекладину реализовал Нобоа - 1:0, 40-минута. Заметим, судья при этом еще и раздал три "горчичника" тренерам обеих команд, эмоционально реагировавшим на происходящее.

До конца тайма соперники не использовали еще по одному моменту. Сначала удар Эджуке парировал в броске голкипер "Сочи", а затем Акинфеев дважды отразил мяч, посланный Бурмистровым с нескольких метров.

С появлением Дзагоева, заменившего в перерыве защитника Карпова, армейцы, казалось, перехватили инициативу и провели несколько атак. Однако не касавшийся внешне опасным навес "барсов" оказался результативным. Заболотный выиграл дуэль в воздухе у Дивеева, а набежавший Юсупов послал мяч в сетку из центра штрафной - 2:0, 54-я минута.

ЦСКА, даже выпустив на поле двух новых форвардов (Чалова и Шкурина), инициативу взять в свои руки никак не могли. Гости очень старались отквитать хотя бы один мяч, но контрвыпады сочинцев выглядели намного опаснее.

И все-таки на 78-й минуте гостям удалось забить: Дивеев классно исполнил штрафной с дальнего расстояния - 2:1. После чего армейцы бросились большими силами спасать важный для себя матч. Однако сделать этого гостям не удалось. "Сочи" одерживают первую в своей истории победу над ЦСКА.

А еще это первое поражение армейцев под руководством нового главного тренера Ивицы Олича.

Таким образом, "Сочи", хотя и остается на седьмой позиции, но возвращается в борьбу за еврокубки. А у ЦСКА по-прежнему 46 очков. В этой ситуации чрезвычайно важным для "красно-синих" и "красно-белых" в споре за место в Лиге чемпионов и медали первенства страны станет очное противостояние в 27-м туре. Матч "Спартак" - ЦСКА состоится в следующее воскресенье, 25 апреля. А перед этим в среду армейцы в полуфинале Кубка России сыграют с "Локомотивом".