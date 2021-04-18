ЦСКА проиграл в гостях "Сочи" в 26-м туре чемпионата России

Новости

В Telegram появятся магазины с продажей товаров в каналах и чатах 19:07
Ферстаппен выиграл Гран-при Эмилии-Романьи, Мазепин добрался до финиша 18:44
Пассажирский поезд сошел с рельсов в Египте, пострадали 109 человек 18:36
"Чернобыль" возглавил российский кинопрокат 18:24
"Аталанта" обыграла "Ювентус" в чемпионате Италии 18:05
Синод РПЦ реорганизовал Московскую епархию 17:55
Гонка "Формулы-1" в Имоле прервана из-за аварии 17:46
Николич может покинуть "Локомотив" из-за разногласий с руководством 17:19
Совбез Беларуси заявил о постоянных военных учениях стран ЕС у границ республики 17:05
Молдавские социалисты потребовали отставки президента Санду 16:42
Лидера юниорской сборной РФ по хоккею пустят в США на время ЧМ 16:38
Военные США останутся в Афганистане только в охране посольства 16:33
"Арсенал" разгромил "Тамбов" в матче РПЛ 16:14
В Кремле анализируют приглашение Путину на участие в саммите по климату 16:13
Глава МИД Франции выступил за продолжение диалога с Россией 16:09
Отставной премьер Болгарии рассказал о готовящейся над ним "расправе" 16:07
На Москву надвигается октябрьская погода с дождями и снегом 15:35
СМИ: Матч "Локомотив" - "Ростов" станет последним в карьере арбитра Вилкова 15:00
В "Спартаке" не подтвердили информацию об интересе к тренеру Карпину 14:56
Ниган из "Ходячих мертвецов" может получить свой сериал-спин-офф 14:53
В баре в штате Висконсин произошла перестрелка, убиты трое 14:36
Экс-глава госкомитета по делам молодежи Мордовии признала факты взяток 14:28
На Дону после гибели пяти подростков в ДТП возбуждено дело 14:25
Майами примет этап "Формулы-1" в 2022 году 14:16
Инициаторы госпереворота в РБ хотели завладеть имуществом Лукашенко 13:18
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Опрос "РГ": Есть ли у вас в школе второй иностранный язык
Опрос "РГ": Есть ли у вас в школе второй иностранный язык
Как будем отдыхать на майские праздники
Как будем отдыхать на майские праздники
Задайте вопрос председателю комитета Госдумы Павлу Крашенинникову
Задайте вопрос председателю комитета Госдумы Павлу Крашенинникову
18.04.2021 18:31
Рубрика: Спорт

ЦСКА проиграл в гостях "Сочи" в 26-м туре чемпионата России

Текст: Александр Ершов
В воскресенье в матче 26-го тура РПЛ "Сочи" на олимпийской арене "Фишт" обыграл московский ЦСКА - 2:1 (1:0). Мячи в составе хозяев, создавших гораздо больше голевых моментов у чужих ворот, провели Кристиан Нобоа (с пенальти) и Артур Юсупов. У гостей отличился Игорь Дивеев. После этой победы "барсы" набрали 43 очка и подтянулись к лидерам. А вот армейцы, имеющие 46 баллов, опустились на пятое место в чемпионате страны.
Фото: Артур Лебедев/РИА Новости Фото: Артур Лебедев/РИА Новости
Фото: Артур Лебедев/РИА Новости

Южане, еще совсем недавно находившиеся совсем рядом с лидерами, после поражений "Локомотива, "Рубина" и "Зенита" откатились на седьмое место. Однако "барсы" по-прежнему грезят о выступлении на международной арене в будущем сезоне: не случайно их старший тренер Олег Фоменко (наставник команды Владимир Федотов только сегодня вернулся на скамейку запасных, пропустив несколько игр из-за ангины) на пресс-конференции заявил, что "матч с ЦСКА может стать для "Сочи" определяющим в борьбе за еврокубки".

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
"Зенит" отыграл два мяча в матче с "Краснодаром" в РПЛ

Впрочем, и гостям виктория требовалась не меньше, так как "красно-синие" ведут сражение с "Локомотивом" и "Спартаком" за второе место в первенстве и путевку в Лигу чемпионов (а в случае, если вдруг начнет оступаться "Зенит", даже может претендовать и на "золото" в РПЛ). К тому же с приходом на пост главного тренера Ивицы Олича армейцы пока только побеждают: "Тамбов" и "Ротор" - в чемпионате, а "Арсенал" - в Кубке России.

Дебют встречи хозяева провели в постоянных атаках и вполне могли забить. Но удар Антона Заболотного Акинфеев перевел в прыжке на угловой, а правый защитник Заика после прострела слева Терехова невероятным образом на 13-й минуте промахнулся мимо пустого угла буквально с двух метров.

Армейцы свой первый момент организовали в середине тайма: Влашич послал мяч мимо ворот Николая Заболотного, находясь в окружении защитников рядом с углом вратарской.

Счет же "барсы" открыли после того, как ошибку арбитра Васильева, не заметившего игру рукой Тикнизяна в собственной штрафной, исправил ВАР. После видеопросмотра был назначен пенальти, который мощным выстрелом под перекладину реализовал Нобоа - 1:0, 40-минута. Заметим, судья при этом еще и раздал три "горчичника" тренерам обеих команд, эмоционально реагировавшим на происходящее.

До конца тайма соперники не использовали еще по одному моменту. Сначала удар Эджуке парировал в броске голкипер "Сочи", а затем Акинфеев дважды отразил мяч, посланный Бурмистровым с нескольких метров.

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости
Николич может покинуть "Локомотив" из-за разногласий с руководством

С появлением Дзагоева, заменившего в перерыве защитника Карпова, армейцы, казалось, перехватили инициативу и провели несколько атак. Однако не касавшийся внешне опасным навес "барсов" оказался результативным. Заболотный выиграл дуэль в воздухе у Дивеева, а набежавший Юсупов послал мяч в сетку из центра штрафной - 2:0, 54-я минута.

ЦСКА, даже выпустив на поле двух новых форвардов (Чалова и Шкурина), инициативу взять в свои руки никак не могли. Гости очень старались отквитать хотя бы один мяч, но контрвыпады сочинцев выглядели намного опаснее.

И все-таки на 78-й минуте гостям удалось забить: Дивеев классно исполнил штрафной с дальнего расстояния - 2:1. После чего армейцы бросились большими силами спасать важный для себя матч. Однако сделать этого гостям не удалось. "Сочи" одерживают первую в своей истории победу над ЦСКА.

А еще это первое поражение армейцев под руководством нового главного тренера Ивицы Олича.

Таким образом, "Сочи", хотя и остается на седьмой позиции, но возвращается в борьбу за еврокубки. А у ЦСКА по-прежнему 46 очков. В этой ситуации чрезвычайно важным для "красно-синих" и "красно-белых" в споре за место в Лиге чемпионов и медали первенства страны станет очное противостояние в 27-м туре. Матч "Спартак" - ЦСКА состоится в следующее воскресенье, 25 апреля. А перед этим в среду армейцы в полуфинале Кубка России сыграют с "Локомотивом".

В регионах Спорт Футбол Чемпионат России Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Чемпионат России по футболу 2020/2021

Главное сегодня

Песков рассказал о любви Путина к Сибири
Россияне высказали отношение к бессрочному масочному режиму
Глава МИД Франции выступил за продолжение диалога с Россией
ВОЗ: Рост случаев коронавируса в мире вызывает тревогу
В Росрыболовстве рассказали о новых правилах любительской рыбалки
Сборная России по футболу сыграет с Польшей и Болгарией перед Евро-2020
В Токио запустили обратный отсчет 100 дней до Олимпиады