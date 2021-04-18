На Дону после гибели пяти подростков в ДТП возбуждено дело

В Новочеркасске после гибели в ДТП пяти подростков в возрасте от 13 до 15 лет возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ. Санкции данной статьи предусматривают наказание в виде принудительных работ на срок до пяти лет, либо лишение свободы на срок до семи лет.

По данным пресс-службы регионального управления МВД, смертельная авария произошла около пяти часов утра 18 апреля. Несовершеннолетний водитель не справился с управлением автомобилем Hyundai Solaris и на улице Машиностроителей врезался в дерево. Трое юношей и две девушки погибли на месте. 15-летний пассажир госпитализирован.

В связи с тем, что все участники ДТП являются несовершеннолетними, председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководству СУ СК России по Ростовской области инициировать перед прокуратурой вопрос о передаче материалов по факту ДТП в производство следственных органов СК России.

Прокуратурой Ростовской области инициирована проверка соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения и также будет дана оценка действиям родителей несовершеннолетнего водителя.

Кроме того, сотрудники полиции обнародовали первые кадры с места аварии в Новочеркасске. На них можно увидеть разбитый автомобиль и понять, что остаться в живых при таких повреждениях кузова, у подростков не было шансов.