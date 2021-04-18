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18.04.2021 10:28
Рубрика: Происшествия

Прокуратура рассказала о подробностях ДТП с пятью погибшими в Новочеркасске

Текст: Николай Грищенко
Фото: Прокуратура Ростовской области Фото: Прокуратура Ростовской области
Фото: Прокуратура Ростовской области

Сотрудники прокуратуры Ростовской области приступили к изучению причин и обстоятельств ДТП в Новочеркасске, где погибли три молодых человека и две девушки. Единственный выживший, 14-летний подросток, находится в тяжелом состоянии в реанимации. Личности и возраст погибших устанавливаются.

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
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"Прокуратурой организована проверка соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения, будет дана оценка действиям родителей несовершеннолетнего", - сообщила "РГ" пресс-секретарь прокуратуры региона Елизавета Комахидзе.

На место происшествия незамедлительно выехали заместитель прокурора Ростовской области и исполняющий обязанности прокурора Новочеркасска. По окончании проверки будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.

Напомним, что примерно в 4:30 на улице Машиностроителей в Новочеркасске несовершеннолетний водитель автомобиля Hyundai Solaris не справился с управлением и врезался в дерево. В салоне машины находилось шесть человек, пятеро из них погибли на месте ДТП.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область

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