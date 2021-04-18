В субботу молодые люди собрались вместе, чтобы отпраздновать день рождения одного из членов компании, а затем, судя по всему, решили продолжить праздник, катаясь в автомобиле Hyundai Solaris. В салон, рассчитанный на пять человек, поместились шесть подростков. Увы, но гонки по ночному Новочеркасску завершились автокатастрофой. Машина, за рулем которой находился именинник, на большой скорости летела по улице Машиностроителей в сторону микрорайона Молодежный. Примерно в 4.36 14-летний подросток не справился с управлением, автомобиль вылетел с дороги и врезался в дерево. Повезло только юноше, который находился на заднем сиденье - его госпитализировали в больницу скорой медицинской помощи.

К расследованию ДТП помимо ГИБДД подключилась прокуратура Ростовской области. "Организована проверка соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения, будет дана оценка действиям родителей несовершеннолетнего, который находился за рулем", - сообщила "РГ" пресс-секретарь прокуратуры региона Елизавета Комахидзе.

В связи с тем, что все участники ДТП являются несовершеннолетними, председатель СКР Александр Бастрыкин поручил региональным следователям инициировать перед прокуратурой вопрос о передаче материалов по факту ДТП в производство следственных органов СК России.