Рэпер Black Rob умер в 51 год

Американский рэпер Black Bob, соратник Пи Дидди, скончался сегодня в Атланте на 52-м году жизни, после того как был госпитализирован в связи с почечной недостаточностью.

Об этом сообщает TMZ со ссылкой на радиоведущего из Нью-Йорка DJ Selt: последний разместил видео, на котором Роб, лежа на больничной койке, говорит о смерти культового рэпера DMX, скончавшегося 9 апреля на 51-м году жизни.

Уточнено, что состояние Black Rob неуклонно ухудшалось на протяжении последних пяти лет - "несколько инсультов и другие недуги".

Настоящее имя Черного Роба - Роберт Росс. Родился в июне 68-го в Нью-Йорке. Первый альбом выпустил в 2000-м. Сингл исполнителя Whoa! успешно штурмовал чарт Billboard Hot 100. Как и положено уважающему свои культурные традиции рэперу, сидел в тюрьме.