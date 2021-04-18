Синод РПЦ реорганизовал Московскую епархию

В Русской православной церкви произошло историческое событие - разукрупнение Московской епархии.

Теперь в Московской области есть пять епархий - Коломенская, Балашихинская, Подольская, Сергиево-Посадская и Одинцовская. Все они объединены в новосозданную Московскую митрополию. Также продолжает действовать Московская епархия, в которой остались столичные приходы.

Разукрупнение епархий дает областям и районам энергию для развития, заявил назначенный патриарший наместник Московской митрополии митрополит Крутицкий и Коломенский Павел на Богослужении в Свято-Екатерининском кафедральном соборе Краснодара.

На днях Синод РПЦ назначил митрополита Екатеринодарского и Кубанского Павла патриаршим наместником Московской митрополии. По уставу РПЦ, патриарху в управлении Московским регионом помогает патриарший наместник с титулом митрополита Крутицкого и Коломенского.

"Разукрупнение епархий - величайшее событие", - заявил митрополит Павел, слова которого приводит РИА Новости.

Ранее глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в интервью "РГ" говорил о том, что решение о разделении Московской епархии принято в логике давно идущего в Русской православной церкви процесса "разукрупнения епархий".

Справка "РГ"

Патриарший наместник Московской митрополии митрополит Крутицкий и Коломенский Павел был начальником Русской духовной миссии в Иерусалиме, наместником Псково-Печерского монастыря, управляющим делами приходов в США и Канаде. В 1999 году он был назначен епископом Венским и Австрийским, с 2003 года - архиепископ Рязанский и Касимовский, а с 2013 по 2020 годы - патриарший экзарх всея Беларуси. С апреля 2021 года - патриарший наместник Московской митрополии.