Подозреваемые в подготовке государственного переворота в Беларуси намеревались разграбить имущество президента республики Александра Лукашенко. Такая информация была озвучена 18 апреля в программе "Вести недели" на телеканала "Россия-1" со ссылкой на оперативную съемку ФСБ.

Ранее Лукашенко заявил, что спецслужбами были задержаны несколько человек, готовивших госпереворот и планировавших покушение на него и его семью. По словам главы республики, к заговору имеют отношение США.

На кадрах оперативной съемки ФСБ, продемонстрированных на "Россия-1", показан момент задержания в Москве двух белорусских диссидентов - юриста Юрия Зенковича и политолога Александра Федуты. По информации центра общественных связей ФСБ РФ, эти двое планировали устроить госпереворот в Минске 9 мая. Также на территории Беларуси был задержан лидер оппозиционной партии Григорий Костусев, которого также обвиняют в причастности к заговору.

На оперативной съемке заснят разговор с Зенковичем и Федутой в одном из ресторанов в центре Москвы, куда их пригласили спецслужбы. В частности, Зенкович заявил, судя по съемке, что "задача номер один - устранить самого главного". Задача номер два, по его словам, - блокировать внутренние войска, блокировать ОМОН; три - занять несколько символических объектов в центре города, в том числе радиостанцию, телевидение, чтобы мы могли зачитать обращение. "И желательно заблокировать Минск, чтобы не могли подтянуть внешние войска", - добавил Зенкович.

Зенкович и Федута также подготовили список из более чем тридцати кандидатов из числа белорусского руководства на смертную казнь или заключение.

Задержанные были "практически уверены", что у нашего Лукашенко "где-то лежит кошелек с запасом", которые они планировали присвоить себе.