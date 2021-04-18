Новости

В баре в штате Висконсин произошла перестрелка, убиты трое 14:36
Экс-глава госкомитета по делам молодежи Мордовии признала факты взяток 14:28
На Дону после гибели пяти подростков в ДТП возбуждено дело 14:25
Майами примет этап "Формулы-1" в 2022 году 14:16
СМИ: Инициаторы госпереворота в РБ хотели завладеть имуществом Лукашенко 13:18
Disney снимет фильм про злых сестер Золушки 13:04
Председатель СКР Бастрыкин взял на контроль ДТП в Новочеркасске 12:52
ВОЗ: Рост случаев коронавируса в мире вызывает тревогу 12:46
В Испании предложили запретить курение на террасах ресторанов 12:24
Мишустин выделил 2 млрд руб на поддержку птицеводства и рыбного хозяйства 12:06
В Праге задержаны семь человек, облившие кетчупом забор дипмиссии РФ 11:30
Видео: на пляж Флориды сел самолет из 1945 года 11:18
Скандальный посол Украины потребовал от Берлина членства в НАТО 10:37
Прокуратура рассказала о подробностях ДТП с пятью погибшими в Новочеркасске 10:28
Названы самые популярные авианаправления на майские праздники 10:00
Банки оценили предложение ограничить онлайн-операции 09:09
Один человек погиб при стрельбе на парковке супермаркета в Огайо 08:54
Шеф Пентагона выступал против вывода войск США из Афганистана 08:42
Экономист Зельцер рассказал, когда у рубля откроется "второе дыхание" 07:35
Назван правильный способ приготовления яиц 06:52
Байден пообещал увеличить квоту на прием беженцев в США 06:37
Названо известное лекарство, которое опасно принимать самостоятельно 06:06
Times: Британия направит в Черное море два военных корабля 05:35
В городах США усилили безопасность накануне вынесения приговора полицейскому 04:57
Один человек погиб в результате стрельбы в торговом центре Небраски 04:35
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Опрос "РГ": Есть ли у вас в школе второй иностранный язык
Опрос "РГ": Есть ли у вас в школе второй иностранный язык
Как будем отдыхать на майские праздники
Как будем отдыхать на майские праздники
Задайте вопрос председателю комитета Госдумы Павлу Крашенинникову
Задайте вопрос председателю комитета Госдумы Павлу Крашенинникову
18.04.2021 13:18
Рубрика: В мире

Инициаторы госпереворота в РБ хотели завладеть имуществом Лукашенко

Текст: Константин Волков

Подозреваемые в подготовке государственного переворота в Беларуси намеревались разграбить имущество президента республики Александра Лукашенко. Такая информация была озвучена 18 апреля в программе "Вести недели" на телеканала "Россия-1" со ссылкой на оперативную съемку ФСБ.

Фото: Алексей Дружинин/ТАСС
Лукашенко анонсировал "одно из принципиальных решений" за четверть века

Ранее Лукашенко заявил, что спецслужбами были задержаны несколько человек, готовивших госпереворот и планировавших покушение на него и его семью. По словам главы республики, к заговору имеют отношение США.

На кадрах оперативной съемки ФСБ, продемонстрированных на "Россия-1", показан момент задержания в Москве двух белорусских диссидентов - юриста Юрия Зенковича и политолога Александра Федуты. По информации центра общественных связей ФСБ РФ, эти двое планировали устроить госпереворот в Минске 9 мая. Также на территории Беларуси был задержан лидер оппозиционной партии Григорий Костусев, которого также обвиняют в причастности к заговору.

На оперативной съемке заснят разговор с Зенковичем и Федутой в одном из ресторанов в центре Москвы, куда их пригласили спецслужбы. В частности, Зенкович заявил, судя по съемке, что "задача номер один - устранить самого главного". Задача номер два, по его словам, - блокировать внутренние войска, блокировать ОМОН; три - занять несколько символических объектов в центре города, в том числе радиостанцию, телевидение, чтобы мы могли зачитать обращение. "И желательно заблокировать Минск, чтобы не могли подтянуть внешние войска", - добавил Зенкович.

Зенкович и Федута также подготовили список из более чем тридцати кандидатов из числа белорусского руководства на смертную казнь или заключение.

Задержанные были "практически уверены", что у нашего Лукашенко "где-то лежит кошелек с запасом", которые они планировали присвоить себе.

В мире экс-СССР Беларусь Правительство ФСБ РГ-Видео

Главное сегодня

Россияне высказали отношение к бессрочному масочному режиму
ВОЗ: Рост случаев коронавируса в мире вызывает тревогу
В Росрыболовстве рассказали о новых правилах любительской рыбалки
Times: Британия направит в Черное море два военных корабля
ФСБ вместе с КГБ предотвратила покушение на Лукашенко
МИД РФ: Россия хочет отношений с США на взаимовыгодной основе
США выбрали дату вывода своих войск из Афганистана