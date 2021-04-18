СМИ: Карпин находится в шорт-листе "Спартака"

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин может вновь возглавить "Спартак". По информации "Матч ТВ", специалист находится в списке потенциальных сменщиков Доменико Тедеско.

В столичном клубе пока нет окончательного решения по вопросу замены Тедеско, который еще в конце прошлого года объявил об уходе из стана "красно-белых" по окончании сезона. В числе рассматриваемых кандидатур по-прежнему остается Карпин, тренировавший "Спартак" в 2009-2014 годах.

Ранее сообщалось, что "Спартак" также интересуется наставником "Ромы" Паулу Фонсекой, бывшим рулевым "Бенфики" Руем Виторией, и экс-тренером "Ливерпуля", "Интера" и ряда других команд Рафаэлем Бенитесом.

Карпин пришел в "Ростов" в конце 2017-го года, а в прошлом году продлил контракт на пять лет. В нынешнем розыгрыше чемпионата России ростовчане идут на девятом месте после 26 туров (37 очков), а "Спартак" расположился на третьей строчке (47 очков).