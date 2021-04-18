Спортивная драма "На острие" закроет конкурс фестиваля "Дубль дв@"

"На острие". Реж. Эдуард Бордуков. В ролях Светлана Ходченкова, Стася Милославская, Сергей Пускепалис. 115 мин. 12+

Последний конкурсный день фестиваля отдан одному из популярнейших киножанров - спортивному. Хотя создатели фильма настаивают, что это драма о соперничестве и любви. Сам мастер спорта, режиссер Эдуард Бордуков дебютировал в кино фильмом "Коробка" о дворовой футбольной команде, и стало ясно: не спортом единым жив автор: фильм был о войне с ксенофобией и национализмом. При этом он умеет показать накал спортивной борьбы так, что у зрителя ходят желваки.

Эти качества сохранились и в картине "На острие". Ее героини - фехтовальщицы олимпийского класса, и гламур здесь возникает не только от антуража - приемы, декольте, шампанское, огни Бразилии, - но и от понятного желания вволю полюбоваться героинями. Характеры проявляются не сразу, но к финалу сполна оценишь психологическую точность работ Светланы Ходченковой и Стаси Милославской. Они играют соперниц: первая - многократную олимпийскую чемпионку, вторая - амбициозную девчонку "из народа". Первая готовится победно завершить карьеру на Олимпиаде в Рио, вторая сваливается в команду ниоткуда, поражая быстротой атак на дорожке, далеко идущими планами и наглостью в обиходе.

Фильм четко делится на два раунда. Первый - дислокация сил, обострение соперничества и рост неприязни друг к другу. Кира уверена, что полетит на Олимпиаду и привезет Золото, отбив его у вышедшей в тираж конкурентки. Их яростные схватки на дорожке заставляют опасаться за жизнь каждой. Но перегретый котел когда-то должен взорваться, и все ее планы грозят рухнуть. И здесь зарождается вторая тема картины, которая сначала кажется побочной, но оказывается главной и волнующей куда больше, чем решающий бой. Эта тема борьбы противоположностей: спортивных амбиций - и человечности, воли к победе - и совести, самолюбий - и чувства солидарности. Она и составляет сюжет и смысл второго "раунда".

Следить за тем, как героини ломают самих себя, поступаясь самым вожделенным во имя того, чтобы остаться людьми, даже интереснее, чем наблюдать дивной красоты поединки инопланетянок, да еще снятые рапидом, как в лучших образцах китайских "фильмов боевых искусств". Укол рапирой против уколов совести - кто кого? Фильм завершается кадрами реальных триумфов наших олимпийских чемпионок как документальным доказательством того, что перед нами не красивая сказка.

"Здесь не курят". Реж. Артур Бойцов. 12 мин. 16+

На гламурной "бизнес-парти" случайно встретились и разговорились двое. Но есть ли в этом "бизнес-мире" что-нибудь случайное и искреннее, не просчитанное заранее хладным прагматическим умом? Ход подспудных мыслей вполне обаятельных персонажей и составляет сюжет короткой картины.

Режиссер Артур Бойцов знает эти нравы не понаслышке. Он только в прошлом году занялся кино, а до того побывал инженером-металлургом, подвизался в иностранных компаниях, потом открыл свою компанию по разработке сайтов, работал в международной сфере криптовалют, занимался электронной и рок-музыкой, был ритм-гитаристом, играл в группах Kutej Klan и Terror Tunes.

Зрители о фильмах

"Ты здесь"

Что за прелесть эта работа! Красиво, мило, точно, нежно. Героиня такая простая и понятная, актриса такая нетипичная, открытая. Герой до боли знакомый, отсылка к Баталову, к Далю... Актёр прям для меня открытие этого фестиваля. "Чудесное послевкусие", - точнее и не скажешь. Спасибо за то, что раскопали что-то светлое внутри меня.

Валентина Нечаева

Ах, любовная история - это то, чего мне не хватало! Прекрасная история, а женщина, рассказавшая эту историю, так довольна жизнью, что и меня этим заразила. Связь между этими молодыми людьми абсолютно замечательная. Черно-белые кадры и горы Кавказа очаруют каждого зрителя! Эта история красива, обворожительна, и, хотя они никогда больше не встретились, я улыбалась весь фильм, и никогда не сказала бы, что все продолжалось только один день. "Ты здесь" не только улучшит настроение, но и возьмет в путешествие по юности.

Magdalena Gogolińska, Польша

"Хандра"

Такие фильмы - молодые, дерзкие, смешные и неглупые - появляются у нас до обидного редко: пять лет назад был замечательный "Тряпичный союз" Местецкого, еще за пять лет до того - грандиозное "Шапито-шоу" Лобана. Может быть, когда-нибудь появится целая волна такого кино, но пока остается хандрить и довольствоваться редкими проявлениями независимого творческого духа.

Дмитрий Ханчин

Рада познакомиться с театром, о котором мало пишут и говорят в театральной среде. Оказалось, Театр Чихачева ставит прекрасные музыкальные спектакли. Музыка очень понравилась: легкая, задорная, достойная приключений, случившихся с друзьями-мушкетерами. Оригинальные костюмы и сценография. К либретто есть вопросы, но спектакль замечательный, остается приподнятое настроение.

Ольга N