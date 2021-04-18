Тенденции на авторынке: дефицит обостряется, цены растут

Дефицит на российском авторынке обостряется из-за перебоев в работе автомобильной отрасли, столкнувшейся с всеобщей нехваткой микрочипов. В свою очередь, это толкает вверх цены на новые машины, несмотря на то, что спрос на них постепенно снижается.

Рыночная турбулентность

Российский авторынок, который по итогам февраля показал символический рост, в прошлом месяце вновь скатился в "минус". Согласно данным Ассоциации европейского бизнеса, в марте россияне купили 148,7 тыс. автомобилей, что почти на 6% хуже результата годичной давности. Отрицательный результат отчасти обусловлен высокой базой прошлого года - в первом весеннем месяце 2020-го на авторынке наблюдался ажиотаж из-за очередного обвала рубля и грядущего карантина.

По итогам первого квартала нынешнего года кривая продаж также осталась ниже "нуля": реализовано 387,3 тыс. новых машин (-3%). По мере роста цен спрос на автомобили постепенно снижается, но и ситуация с доступностью машин у дилеров лучше не становится. При этом в регионах проблема дефицита на авторынке ощущается не столь остро, как в столичных автосалонах.

Как отмечает генеральный директор компании "Автодом" Андрей Ольховский, ситуация на авторынке изменилась: ушла волна повышенного спроса, когда люди были готовы покупать всё в попытке сохранить свои накопления. Сейчас больше предпочтений отдается тому, что автомобиль покупается не на один год и надо покупать то, что действительно нужно.

"В марте мы наблюдали стабильный покупательский спрос: клиенты стараются не откладывать приобретение автомобиля на фоне сохраняющегося дефицита модельного ряда и роста цен на рынке. Снижение уровня продаж по итогам прошлого месяца является следствием именно нехватки автомобилей у дилеров. Дефицит товарного ресурса по ряду марок по-прежнему сохраняется в отрасли. Стоит отметить, что в марте 2020 года еще не было подобной ситуации с доступностью автомобилей, при этом на фоне начала пандемии у дилеров наблюдался ажиотаж", - рассказал операционный директор АГ "Авилон" Александр Никонов.

Так, согласно данным "Авилона", на сегодняшний день дефицит автомобилей сохраняется по большинству марок, в разной степени зафиксирована нехватка некоторых позиций у Audi, BMW, Mercedes-Benz, Cadillac, Jaguar Land Rover, Cadillac, Chevrolet, в частности, на SUV-класс. При этом в компании не наблюдают улучшения ситуации с доступностью моделей в связи с сильной нехваткой автомобильных микрочипов и ожидают, что возникшая в связи с этим проблема продлится до конца года.

Эффект низкой базы

Фото: Евгений Самарин / РИА Новости

Тем не менее, в ближайшие несколько месяцев российский авторынок, очевидно, вернется к росту, учитывая, что в апреле-мае прошлого года из-за веденных в стране карантинных ограничений дилерские центры фактически не работали.

В то же время спрос на автомобили может заметно снизиться после повышения на 25% ставок утилизационного сбора, которое правительство анонсировало еще в начале года, но до сих пор не утвердило. Впрочем, многие автопроизводители уже учли данную индексацию в своих прайс-листах, тем более что цены у большинства марок повышались в этом году не по одному разу.

По оценкам "Авилона", за первый квартал 2021 года повышение цен по разным маркам составило в среднем от 3 до 7%, что связано с изменением курса валют, инфляцией и традиционным подорожанием в начале года. Дополнительно с 1 апреля были проиндексированы цены на определенные модели Volvo и Mercedes-Benz.

Как прогнозирует Андрей Ольховский, в премиум-сегменте рост цен до конца года будет в диапазоне от 5% до 15% по разным брендам и моделям, а в массовом сегменте не превысит 10%, если не будут выходить новые модели или приниматься какие-то законодательные инициативы.

По замыслу Минпромторга, дополнительные поступления от повышения утилизационного сбора позволят расширить господдержку авторынка. Напомним, в феврале банки приостановили выдачу льготных автокредитов в связи с досрочным исчерпанием бюджета госпрограммы, и с тех пор купить новую машину со скидкой от государства стало невозможно.

"Понятно, что увеличение ставки утильсбора неминуемо вызовет дополнительный рост цен на автомобили. Однако очевидно и то, что ожидания автопроизводителей по изменению ставки уже нашли частичное отражение в текущих ценах. Тем не менее, цены еще подрастут. Можно с уверенностью говорить, что, как только автоиндустрия успешно преодолеет "чиповый" кризис и сможет обеспечить российский рынок высоким уровнем доступности автомобилей локальной сборки, госпрограммы снова будут "включены". Пока мой прогноз по авторынку на 2021 год в меру благоприятный - рост на 3-5%", - резюмирует генеральный директор ГК "Аларм-Моторс" Роман Слуцкий.