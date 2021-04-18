В Госдепе США отвергли причастность к сговору убийства Лукашенко

США не участвовали в сговоре с кем-либо с целью убийства президента Беларуси Александра Лукашенко. Об этом заявил представитель американского Госдепа.

По его словам, которые приводит РИА Новости, в ведомстве узнали о "предполагаемом заговоре" из "российских государственных СМИ", а также из заявления самого Лукашенко.

"Любые предположения, что власти США стояли за попыткой убийства Лукашенко или участвовали в ней, абсолютная неправда", - заверил представитель Госдепа.

Ранее Лукашенко заявил, что спецслужбами были задержаны несколько человек, готовивших госпереворот и планировавших покушение на него и его семью. По словам главы республики, к заговору имеют отношение Соединенные Штаты. В совместной операции принимали участие ФСБ России и КГБ Беларуси. В ее рамках в Москве задержали двух граждан Беларуси, которые, как предполагается, готовили преступление.