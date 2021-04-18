В Варшаве активно смотрят фильмы фестиваля "Дубль дв@". Как сообщает наш постоянный партнер в Польше Светлана Агошкова, в Варшавском университете состоялись просмотр и обсуждение фильма Григория Константинопольского "Гроза" по драме Александра Островского. Итог вечера: в России много талантливых режиссеров, они снимают хорошее кино - и фестиваль это доказывает каждый день. И совершенно несправедливо, что на Западе из современного русского кино известны лишь одно-два имени.

Российское кино надо смотреть хотя бы для того, чтобы глубже понять эту страну и знать русский язык. Фестиваль в этом смысле предоставляет великолепные возможности, которыми надо пользоваться.

Впереди просмотр и обсуждение фильма Владимира Аленикова "Странники терпенья", где главную женскую роль сыграла польская актриса Майя Сопа. О фестивале "Дубль дв@" - наша зрительница из Польши. Анна Лейк, студентка Варшавского университета.