В Праге задержаны семь человек, облившие кетчупом забор дипмиссии РФ

Пражская полиция задержала семь человек, которые облили кетчупом забор посольства России в чешской столице. Об этом 18 апреля сообщает новостной портал Forum 24.

По информации СМИ, ночью полиция выехала на вызов на площадь, где находится российская дипмиссия. Были задержаны семь человек, которых подозревают в нанесении умышленного вреда имуществу. Все они были доставлены в ближайшее отделение.

Акция произошла после того, как глава МИД Чехии Ян Гамачек заявил о решении Праги выслать 18 сотрудников посольства РФ, которые, по утверждению местных спецслужб, являются офицерами российской разведки.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Прага хорошо знает, что последует за высылкой российских дипломатов.