Все недостатки новой Skoda Octavia за 1000 км пробега

Оглашены итоги продаж автомобилей первого квартала 2021 года, в топ-списке которых впервые за долгое время не оказалось... Skoda Octavia. Хотя громкие заявления и долгосрочные выводы делать пока рано, есть большая вероятность того, что в рейтинг самых продаваемых моделей России Octavia, видимо, уже не вернется. Причина этого - смена поколения, смена позиционирования и смена ценовой политики чехов. После официального тест-драйва мы еще раз как следует проехались на бывшем бестселлере и собрали в единое целое все слабые места новинки.

Обмен старой Octavia на новую обойдется в миллион рублей

Итак, основной камень преткновения заключается в новом прайс-листе. Skoda уже практически официально отправляет Octavia в D-класс, а потому стартовые цены сегодня начинаются от полутора миллионов рублей.

Но и за эти деньги купить сегодня машину не получится - стартовые комплектации с двигателем 1.6 до дилеров еще не доехали, усложняющий ситуацию производственный дефицит оставил покупателей без скидок, а самые жадные продавцы накручивают на имеющиеся автомобили еще и допоборудование.

В результате в свободной продаже Skoda Octavia 1.4 AT на текущий момент подпирает двухмиллионный рубеж, что по стоимости сопоставимо с полноприводным кроссовером Karoq, а также с базовыми исполнениями Kodiaq, не говоря про конкурентов.

Владельцы "Октавий" прошлого поколения 2015-2016 годов выпуска, которые собирались менять свои пяти-шестилетние автомобили, берутся за голову. За их топ-исполнения с мотором 1.8 и солидным списком оснащения даже с учетом подорожания на вторичном рынке дилеры сегодня дают плюс-минус миллион рублей. А это значит, что для пересадки со старой Octavia на новую, причем с двигателем меньшей мощности, нужно добавлять еще один миллион или 100% сверху.

Новая Skoda Octavia - самая медленная со времен атмосферного мотора 1.4

Фото: Пресс-служба Skoda

По новой концепции, по крайней мере пока, у новой Octavia не будет базовой версии на "механике". Стартовая комплектация 1.6 сразу же идет на автомате, что удобно с точки зрения комфорта, но уже вызывает вопросы с точки зрения динамики - 12,4 секунды до 100 км/ч: понятно, что доли секунды ничего не решают, но все-таки медленнее Skoda Octavia разгонялась во времена поколения A5, когда оснащалась старыми атмосферниками мощностью 80-102 л.с.

Увы, ждать прыти не приходится даже от старшей версии с турбомотором на 150 лошадиных сил. Все дело в солидной прибавке веса (около 100 кг) и, конечно, в замене скорострельного робота DSG на новый 8-ступенчатый "автомат". Безусловно, большинство российских автомобилистов такую рокировку воспримут положительно, поскольку репутация у преселективной коробки в России спорная. Однако те, кто привык к моментальным откликам, мгновенным переключениям и динамичной езде, взгрустнут.

Характер у чешского лифтбека стал как у откормленного кота: если очень надо, за мышью он конечно сбегает, но вообще не хотелось бы - по сравнению с предшественником машина потеряла около 1 секунды в разгоне до 100 км/ч. Но главное - изменилось восприятие: в поведении Octavia впервые появилась ленца.

Кроме очень дорогой версии с двигателем 2.0 (190 л.с.), теоретически, компенсировать это восприятие должна система изменения характера движения Drive Mode, однако, если честно, все предустановленные режимы производят впечатление разных вариаций уровня "Комфорт". Самый адекватный и интересный предсказуемо режим "Спорт", однако в нем новая Octavia по взаимодействию с водителем ведет себя примерно так же, как предыдущее поколение без всяких режимов вообще.

А где бизнес-комфорт?

Фото: Пресс-служба Skoda

С учетом всего вышесказанного, логично ожидать, что новая Octavia заметно прибавила в ездовом комфорте - как-никак конкурировать Skoda отправляют с полноценными игроками D-класса. И хотя по-настоящему упрекнуть в этой дисциплине чешскую машину не получится, ожидания расходятся с реальностью.

Главный источник претензий - задняя балка, то есть, полузависимая подвеска на машине за два миллиона. Передние седоки ушами, а обитатели заднего дивана и пятой точкой на ухабах и разбитом асфальте чувствуют и шлепки, и пробои, и спрыгивание кормы в поворотах с траектории.

А на скоростях за 100 км/ч появляется отчетливый гул шипованных покрышек: 6 часов трассовой езды на "когтях" по растаявшему до асфальта шоссе показали, что уровень шумоизоляции арок до европейского D-класса точно не дотягивает.

Прилетела и вторая претензия с галерки. Да, на заднем диване очень довольны и отдельным "климатом", и подогревом, и массой других удобств фирменной системы Simply Clever, только вот в топовых исполнениях Skoda Octavia оснащена великолепными креслами-ковшами для водителя и переднего пассажира, которые из-за своей массивности... съели часть пространства для ног задних пассажиров: растянуться как раньше в полулежачем положении, если водитель удался более 180 см, уже не получается.

Цифровизация vs эргономика: чехи ставят на моду против удобства

Фото: Пресс-служба Skoda

Говорим про Skoda - подразумеваем эталонную эргономику и скучный интерьерный дизайн. Забудьте! В новой Octavia чехи взяли и впервые все сделали... наоборот. Только вот теперь непонятно, радоваться этому или нет. От цифрового салона с массой дизайнерских фишек, да к тому же традиционно очень качественно сделанному, теперь не оторвать взгляд. Но пользование всем второстепенным функционалом вызывает трудности - почти все зашито в тачскрин новой мультимедийной системы.

Больше всего раздражает климат-контроль, который выплывает тонкой полосочкой внизу экрана: попасть в сектор выставления температуры при активном ритме движения или на плохой дороге практически невозможно - хоть останавливайся. Очень круто - в виде сенсорной полосы на панели - сделана регулировка громкости магнитолы, но, увы, задавать на ходу точный уровень звука с помощью нее тоже почти нереально - пользуешься кнопками на руле. Оригинальный тумблер с тугим переключения режимов автомата тоже приходится перепроверять - через раз вместо Drive рычажок останавливается на нейтрали.

Выводы

Представители дилерских центров Skoda говорят, что в 2021 году за руль садятся люди 2003 года рождения, которые уже не застали даже кнопочные мобильные телефоны, а потому подобная цифровизация - неизбежность.

Но не очень понятно, почему из-за нового поколения молодежи, у которой вряд ли сегодня хватит денег купить себе новую Octavia, к нововведениям уже должна привыкать ведущая целевая аудитория Skoda - люди среднего возраста и старше. Так или иначе, главная проблема чешского лифтбека все-таки в новой ценовой политике - Octavia непривычно дорога.

В этом плане действия Skoda неуловимо напоминают поведение компании Ford десятилетней давности. Мегахит двух поколений - Focus - в 2011 году тоже решили сделать модным, современным и молодежным, чтобы расширить продажи за счет новой аудитории. Только вот третье поколение бестселлера получилось тесным, неудобным и дорогим. В результате за 10 лет от модели разбежались все традиционные покупатели, похоронив сначала российский завод, а затем и все российское легковое подразделение. Вылет Skoda Octavia из топ-25 в первом квартале 2021 года - тревожный звоночек.

Впрочем, до "успехов" Ford чехам пока далеко. Кроме Octavia на нашем рынке у них есть весьма популярный Rapid и не менее востребованные кроссоверы Kodiaq и Karoq.