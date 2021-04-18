Все плюсы и минусы премиум-кроссовера CheryExeed TXL за 2,5 млн рублей

Кроссовер TXL от китайского бренда CheryExeed позиционируется как премиальная модель, которая во многом превосходит соразмерные SUV материнской компании Chery, но как показал наш опыт знакомства с этой новинкой, она все же не дотягивает до истинного премиума. Приводим все плюсы и минусы кроссовера из Поднебесной.

Плюсы

1. CheryExeed TXL базируется на оригинальной платформе, и в отличие от переднеприводных родственников компании Chery у него есть такое важное для нашего рынка преимущество, как система полного привода, предлагающаяся по умолчанию для обеих доступных комплектаций - начальной Luxury и топовой Flagship. Больший вклад в проходимость вносит система стабилизации Bosch свежей версии 9.3, прикусывающая буксующие колеса. Кроме того, к примеру, на скользких подъемах можно отключить систему стабилизацию кнопкой, чтобы последняя не "душила" двигатель.

Фото: Пресс-служба Chery.

2. В России CheryExeed TXL предлагается с установленным поперечно 1,6-литровым 186-сильным бензиновым турбомотором, 7-ступенчатым "роботом" с двумя сцеплениями и полным приводом с многодисковой муфтой подключения задней оси. Двигатель разработан совместно с авторитетной австрийской компанией AVL, а коробка передач - вместе с не менее именитой компанией Getrag. "Премиальщика" официально дозволено поить топливом АИ-92. На ускорение до "сотни" уходит 9,8 с, а максимальная скорость составляет 185 км/ч.

3. Модульная платформа М3Х предполагает 70% высокопрочной стали в конструкции кузова. Уже в базе - шесть подушек безопасности, а в топе - даже восемь. Имеется "автопарковщик", который может помочь начинающим водителям.

Фото: Пресс-служба Chery.

4. На втором ряду места очень много во всех направлениях, и сидеть удобно в том числе и потому, что трансмиссионный тоннель невысок. Есть откидной подлокотник со встроенными подстаканниками, разъемы для подзарядки гаджетов и собственные дефлекторы вентиляции. Диван складывается двумя неравными секциями в практически ровную площадку.

Фото: Пресс-служба Chery.

5. Дверь багажного отсека 461 л (под шторкой) можно открыть дистанционно, как в моделях Kia, постояв у пятой двери с ключом-транспондером пару секунд. При желании эту функцию можно принудительно деактивировать. Фальшпола в багажнике - сразу два, и оба удерживаются штатными тросиками. В подпольной нише находится малоразмерное запасное колесо (докатка) и необходимый инструмент. В отсеке имеется также розетка, свет и крючки для размещения пакетов.

6. К созданию CheryExeed TXL приложили руку европейские инженеры и дизайнеры. Над внешностью работал британец Кевин Райс, в прошлом трудившийся в ItalDesign, Saab, Mazda, Opel и BMW, а также Герт Фолькер Хильдебранд, ранее возглавлявший дизайн-студию MINI.

Настройкой шасси занималась европейская инжиниринговая компания Benteler, которую курировали один из руководитель инженерной команды китайского бренда Клаус Шмидт, в прошлом занимавшийся настройкой шасси моделей BMW М-серии и директор по исследованиям и разработкам CheryExeed Петер Малкин, ранее главный инженер Jaguar Land Rover.

Фото: Пресс-служба Chery.

7. К качеству отделки интерьера придраться сложно. Уже по умолчанию китайский SUV идет с кожаными креслами, экокожей в картах дверей и рулем, обшитым кожей наппа. Полимеры по преимуществу мягкие. Передние сиденья имеют развитый профиль, оптимальный по плотности наполнитель, широкий диапазон регулировок (у водительского сиденья - электрические) и подогрев. Салон украшают цифровая "приборка" и медиа-система с 10,1-дюймовым тачскрином и камерой заднего вида. Акустика Arkamys звучит приятно, а фильтр мелких частиц не пускает в салон неприятные субстанции.

8. Подвеска CheryExeed TXL хорошо приспособлена как к движению по скоростному шоссе, так и по разбитому асфальту и грунтовкам. На высоких скоростях этот "китаец" не раскачивается вертикально и практически не реагирует на колейность, а на руле с электроусилителем хватает информации. Мелкие и средние дорожные неровности эффективно отфильтровываются. Тормозная динамика на высоте - как и в случае с настройками шасси - чувствуется немецкая инженерная школа.

Минусы

Фото: Пресс-служба Chery.

1. Дорожный просвет заявлен на серьезном для кроссоверов уровне 210 мм, однако внушительные кузовные свесы ограничивают геометрическую проходимость. Серебристую накладку на переднем бампере можно поцарапать на "пересеченке". Хотя двери полностью прикрывают пороги, грязь все-таки добирается до последних через технологические отверстия в уплотнителе. Даже светодиодные фары не очень хорошо освещают дорогу. Эффективность штатной галогенной оптики еще ниже.

2. Вентиляция сидушек не предусмотрена, а подогрев дивана и руля в отличие от ряда конкурентов даже массового сегмента не предлагаются даже за доплату. Климат-контроль может быть максимум двухзонный, при этом, как показал наш тест, климатическая система не всегда держит заданную температуру, приходится корректировать микроклимат, делая настройки либо теплее, либо холоднее.

Фото: Пресс-служба Chery.

Вариантов настройки электронного щитка приборов немного, например, нет привычной картинки, эмулирующей классические шкалы, а на экран борткомпьютера не выводятся важные бортовые параметры, в частности, сообщение о том, что закончилась "омывайка". Графика тачскрина не выдающаяся.

3. Все машины, оставляемые на наш рынок, исключительно пятиместные. Между тем, у таких "одноклассников" из массового сегмента, как Skoda Kodiaq и Mitsubishi Outlander, салон за доплату может быть семиместным. Диван не регулируется ни по углу наклона спинки, ни в продольном направлении. Лыжного лючка в спинке дивана не предусмотрено.

Фото: Пресс-служба Chery.

4. Камера заднего вида постоянно загрязняется, так как расположена в не самом удобном месте. Омыватель отсутствует. Система кругового обзора с виртуальной машиной, но качество изображения откровенно посредственное.

Фото: Пресс-служба Chery.

5. Удали мотора и скорострельности преселективного "робота" хватает для активных ускорений в городе, но на трассе при быстрых перестроениях и обгонах ощущается уже легкий дефицит динамики. К тому же, если ехать активно, заявленный расход бензина в смешанном цикле на уровне 7,8 л может буквально удвоится. Кроме того, агрегатная связка безальтернативна. А у конкурентов есть моторы как более мощные, так и более тяговитые, в частности - дизельные.

6. На крупных ухабах, если не жадничать со скоростью, подвеску можно "пробить".

7. Из электронных ассистентов, отвечающих за безопасность, - лишь мониторинг слепых зон и система контроля усталости водителя. Круиз-контроль даже в старшей комплектации - пассивный.

Фото: Пресс-служба Chery.

8. На бездорожье имеется не так много инструментов управления приводом. К примеру, кнопки блокировки муфты и ассистента спуска с горы здесь нет. Муфта полного привода от Borg&Warner подключается автоматически, но в ряде случаев, например на асфальте, срабатывает недостаточно оперативно.

Цены и выводы

Фото: Пресс-служба Chery.

Цены на CheryExeed TXL начинаются с 2 249 900 рублей за машину в исполнении Luxury. За эти деньги вы получите шесть подушек безопасности, 18-дюймовые легкосплавные колеса, ABS, EBD, ESP, зеркала с электроприводом, обогревом и электроскладыванием, систему "ЭРА-ГЛОНАСС", виртуальную "приборку", медиацентр с 10.1-дюймовым экраном, камеру заднего вида, аудиосистему с шестью динамиками, двухзонный климат, кожаную отделку сидений, электропривод пятой двери, круиз-контроль, бесключевой доступ и запуск мотора кнопкой и подогрев передних кресел.

Автомобиль в топовой комплектации потянет уже на 2 399 900 рублей, и в такой машине будут также панорамная крыша, 19-дюймовые колеса, полностью светодиодная оптика, система кругового обзора, мониторинг слепых зон, система автоматической парковки, атмосферная подсветка салона, акустика с восемью колонками и многое другое.

Таким образом, несмотря на обозначенные нами важные конкурентные преимущества китайской модели претензии марки CheryExeed на премиальность выглядят не вполне оправданными.

Лишь одна агрегатная связка, малообъемный и по факту прожорливый двигатель, неполный комплект зимних опций и скудный список электронных систем безопасности делают CheryExeed TXL де-факто конкурентом массовых моделей, прежде всего Hyundai Santa Fe (от 2 2479 000 рублей), Mitsubishi Outlander (от 1 859 000 рублей), Kia Sorento (от 2 349 900 рублей) и Skoda Kodiaq (от 1 763 000 рублей).

Фото: Пресс-служба Chery.