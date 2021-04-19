Австрия закупит 1 млн доз "Спутника V"

Власти Австрии закупят 1 миллион доз российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Как заявил канцлер республики Себастьян Курц, такой договоренности достигли партии, входящие в коалиционное правительство страны.

"Мы согласны с закупкой 1 млн доз вакцины "Спутник", которая уже используется более чем в 50 странах. Мы надеемся на быструю регистрацию EMA, потому что каждая дополнительная вакцина помогает нам спасать жизни, обеспечивать рабочие места и быстрее возвращаться к нормальной жизни", - цитирует ТАСС выдержку из заявления главы австрийского правительства.

Несколько дней назад Курц сообщил, что переговоры с Россией по поводу приобретения "Спутника V" подошли к концу, Вене оставалось лишь принять соответствующее решение. Впрочем, применение препарата в республике начнется только после его регистрации в Европейском агентстве по лекарственным средствам.

Как ранее заявил министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг, страны Евросоюза имеют право заказывать вакцину у производителей, в том числе "Спутник V", которые не являются частью общей стратегии ЕС по вакцинации. Глава МИД призвал Брюссель отказаться от политических предпочтений во благо сохранения здоровья населения. По его словам, "здоровье граждан не должно использоваться в геополитической стратегии".

Кстати, на прошлой неделе посольство РФ в Австрии в четверг получило первую партию вакцины "Спутник V" для иммунизации персонала российских представительств в стране.