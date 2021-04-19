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Рубрика: Общество

Беспилотный вертолет NASA успешно совершил первый испытательный полет на Марсе

Текст: Наталия Ячменникова
Вертолет-дрон Ingenuity ("Изобретательность"), прибывший на Марс вместе с марсоходом Perseverance ("Настойчивость"), совершил первый испытательный полет на Красной планете, сообщило НАСА.

Первый полет продлился около 20 секунд: дрон поднялся на высоту примерно три метра. Пока он летал, марсоход передавал на Землю снимки и данные, полученные вертолетом.

Фото: NASA / JPL-Caltech / ASU
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Первый в истории марсианский вертолет Ingenuity - это самый настоящий "изюм" миссии Perseverance. Да, это всего лишь миниатюрный дрон весом 1,8 кг. Однако он позволит понять потенциал винтокрылых аппаратов за пределами Земли. Планируется, что "вертушка" будет запущена несколько раз.

Ingenuity имеет два соосных винта диаметром 1,2 м. Его высота - 80 см. Вертолет сможет совершать полеты в течение 2-3 минут на расстояние до 600 метров. Он оснащен двумя камерами и способен зависать в воздухе на 20-30 секунд для фотографирования местности. Максимальная высота, на которую он способен подниматься, - пять метров. Аккумуляторами для него стали солнечные батареи.

В ходе последующих полетов вертолет планируют поднять до пяти метров. Работа Ingenuity рассчитана на 31 день. Во время полетов на Марсе он будет производить аэрофотосъемку местности.

Напомним: марсоход Perseverance с вертолетом Ingenuity совершил успешную посадку на поверхность Красной планеты 18 февраля. Для безопасности дрон был прикреплен к днищу марсохода и защищался специальным щитом. В первые несколько недель после посадки вертолет оставался внутри Perseverance и "питался" от систем энергообеспечения и теплоснабжения марсохода. 10 апреля вертолет был спущен на поверхность кратера Езеро и отключен от ровера.

Общество Космос Исследование Марса РГ-Видео

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